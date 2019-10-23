بالفيديو - حان موعد الثأر.. أوراوا يضرب موعدا مع الهلال في نهائي آسيا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 15:54

كتب : نادر عيد

أوراوا

بعد شهر، سيكون الزعيم على موعد مع الثأر، ثأر طال انتظاره من فريق حرمه المجد القاري والمشاركة في مونديال الأندية.

بعد شهر، سنعرف زعيم القارة الصفراء، بعد مواجهة مرتقبة منتظرة مشتعلة بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

الأول أطاح بالسد القطري يوم الثلاثاء، ومنذ لحظات أقصى أوراوا فريق جوانزو إيفرجراند الصيني ليعبر إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

أخبار متعلقة

حوار في الجول - علي فرج بطل الاسكواش.. مسيرته وكيف تجاوز مع الشوربجي مشكلة بينهما رئيس نابولي: أرغب في رؤية إبراهيموفيتش بقميص الفريق.. القرار منوط به 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر

لم يقدر الصينيون على الدفاع الياباني، فاز أوراوا في ملعبه بهدفين دون رد وكرر تفوقه يوم الأربعاء في الصين، فاز بهدف في إياب نصف نهائي البطولة أحرزه شينزو كوروكي في الدقيقة 50.

بات اللقب الآن منحصرا بين الزعيم والشياطين الحمر.

سيستضيف الهلال ذهاب المباراة النهائية على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض في 9 نوفمبر، وبعد 15 يوما يخوض الإياب في ملعب سايتاما 2002.

مواجهة ثأرية، مكررة من نهائي 2017 الذي تفوق فيه أوراوا بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، حرم الهلال من الكأس وتوج للمرة الثانية في تاريخه.

أول لقب آسيوي في تاريخ أوراوا كان في 2007، انتظر 10 سنوات ليعتلي منصة التتويج مرة أخرى.

بينما الهلال، يبحث عن الميداليات الذهبية منذ 2000، عام تتويجه الثاني والأخير باللقب.

الفريق الفائز سيعادل رقم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، النادي الوحيد في التاريخ الذي توج باللقب 3 مرات.

المتوج أيضا سيتجه في ديسمبر إلى قطر ليشارك في كأس العالم للأندية 2019، والبداية ستكون ضد الترجي التونسي بطل إفريقيا، في 14 ديسمبر بالدور ربع النهائي، وإذا تخطى بطل آسيا فريق الترجي سيلعب في نصف النهائي ضد بطل أمريكا الجنوبية، ريفر بليت الأرجنتيني، أو جريميو أو فلامنجو البرازيليين.

طالع أيضا

بشرى للزمالك قبل مواجهة جينيراسيون

مصر للمقاصة يحتج على التحكيم

مدرب أستون فيلا يشيد بتريزيجيه

رقم تاريخي ينتظر مصطفى محمد أمام جينيراسيون

في الجول يكشف تفاصيل أزمة شارة قيادة مصر

مدرب جينك: غياب صلاح يضر ليفربول

أوراوا الهلال دوري أبطال آسيا كأس العالم للأندية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس 24-10-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهة مصرية في الدوري الأوروبي 8 ساعة | أوروبا
4 ملامح من مواجهة ليفربول وجينك.. عقلية صلاح وحلول تشامبرلين 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رقم هامشيك في خطر.. ميرتينز يتخطى مارادونا في نابولي 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فالفيردي عن سلافيا براج: كانوا مثل الذئاب 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب رغم الفوز برباعية: لم استمتع بالمباراة.. وتشامبرلين لديه أكثر من ذلك 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع البدري مع جهاز المنتخب.. مشكلة بيراميدز واللقاء الودي وطلب 9 ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك