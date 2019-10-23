بالفيديو - حان موعد الثأر.. أوراوا يضرب موعدا مع الهلال في نهائي آسيا

بعد شهر، سيكون الزعيم على موعد مع الثأر، ثأر طال انتظاره من فريق حرمه المجد القاري والمشاركة في مونديال الأندية.

بعد شهر، سنعرف زعيم القارة الصفراء، بعد مواجهة مرتقبة منتظرة مشتعلة بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

الأول أطاح بالسد القطري يوم الثلاثاء، ومنذ لحظات أقصى أوراوا فريق جوانزو إيفرجراند الصيني ليعبر إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

لم يقدر الصينيون على الدفاع الياباني، فاز أوراوا في ملعبه بهدفين دون رد وكرر تفوقه يوم الأربعاء في الصين، فاز بهدف في إياب نصف نهائي البطولة أحرزه شينزو كوروكي في الدقيقة 50.

بات اللقب الآن منحصرا بين الزعيم والشياطين الحمر.

سيستضيف الهلال ذهاب المباراة النهائية على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض في 9 نوفمبر، وبعد 15 يوما يخوض الإياب في ملعب سايتاما 2002.

مواجهة ثأرية، مكررة من نهائي 2017 الذي تفوق فيه أوراوا بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، حرم الهلال من الكأس وتوج للمرة الثانية في تاريخه.

أول لقب آسيوي في تاريخ أوراوا كان في 2007، انتظر 10 سنوات ليعتلي منصة التتويج مرة أخرى.

بينما الهلال، يبحث عن الميداليات الذهبية منذ 2000، عام تتويجه الثاني والأخير باللقب.

الفريق الفائز سيعادل رقم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، النادي الوحيد في التاريخ الذي توج باللقب 3 مرات.

المتوج أيضا سيتجه في ديسمبر إلى قطر ليشارك في كأس العالم للأندية 2019، والبداية ستكون ضد الترجي التونسي بطل إفريقيا، في 14 ديسمبر بالدور ربع النهائي، وإذا تخطى بطل آسيا فريق الترجي سيلعب في نصف النهائي ضد بطل أمريكا الجنوبية، ريفر بليت الأرجنتيني، أو جريميو أو فلامنجو البرازيليين.

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