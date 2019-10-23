"كنا نريد اللعب" هكذا علق محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري على قرار تأجيل الدوري وبالتالي عدم مواجهة حرس الحدود التي كان من المقرر خوضها غدا الخميس.

وقال محمد إبراهيم لـFilGoal.com: "كل شيء أصبح متوقع، كنا سندخل معسكر مغلق وألغينا كل شيء".

وأضاف "كنا نريد خوض المباراة وأهلنا نفسنا لذلك ولكن جاء قرار التأجيل ليعصف بتحضيراتنا".

وبسؤاله هل يتوقع انتظام الدوري عقب نهاية كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة كما أعلن اتحاد الكرة قال: "لا يوجد أي شيء واضح بسبب كثرة المشاكل، لا أعرف أي شيء".

وأتم المدرب العام لزعيم الثغر "خضنا أربع مباريات فقط في الدوري والمشاكل كثيرة للغاية".

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة وكل الجولة السادسة من الدوري المصري إلى ما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 على أن تستأنف المسابقة بعد أمم إفريقيا بنفس ترتيب المباريات.

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