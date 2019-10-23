ناجي: أطالب الشناوي باحترام موهبته.. وصرحت بظلم عواد لرفع معنوياته

وجه أحمد ناجي المدرب السابق لحراس مرمى المنتخب عدة نصائح للاعب بيراميدز أحمد الشناوي.

وصرح ناجي عبر قناة القاهرة والناس "الشناوي لديه موهبة كبيرة، أطالبه باحترام موهبته، وأن يمنحها اهتماما أكبر، وأتمنى أن يعيش كمحترف بشكل أكثر".

وأضاف "كان بإمكان أحمد الشناوي الاحتراف بأندية أوروبية كبيرة، وأحزن للغاية لأنه لم يحقق ضجة كبيرة في مسيرته، كان لديه فرصة لذلك، أتواصل معه باستمرار للتأكيد على ذلك".

واستدرك "للأمانة آخر معسكر قبل كأس الأمم الإفريقية، كان أحمد الشناوي في قمة الالتزام وكان رائعا بل أكثر من رائع، مشكلته الحالية أنه تعرض لإصابتين في أول 5 جولات".

وعن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، شدد أحمد ناجي "لن أكون تافها، لست ضد عواد أو غيره بالتأكيد أبحث عن مصلحتي ونجاحي".

وأشار "كل لاعب لا يفكر إلا في نفسه، اقتراح الأسماء يكون عن طريقي وبالتشاور أيضا مع الجهاز الفني المعاون، الذي رأى في النهاية استبعاده من قائمة كأس الأمم بقرار جماعي".

وتابع "لا أقصد أن محمد عواد أقل من الرباعي الذي تم اختياره محمد وأحمد الشناوي وجنش وأبو جبل، بل كنا نبحث عن لاعب مؤهل للمشاركة في ظروف وأجواء معينة، وقد توافر لعواد اللعب تحت ضغط جماهيري أكبر بانتقاله للزمالك".

وكشف أحمد ناجي "لقد صرحت بأنني ظلمت عواد في أحد البرامج مرة لرفع معنوياته وليكون مستعدا لما هو قادم وأمور أخرى".

وأتم المدرب السابق للمنتخب تصريحاته "أعجبني أيضا شريف إكرامي في مباراة أسوان، لقد وجدته يؤدي تدريبات بدنية منفردة خلف المرمى بعد استنفاذ التبديلات، فهو حارس مرمى لديه خبرات كبيرة".

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