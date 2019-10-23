ناجي: محمد الشناوي الأفضل في مصر طور نفسه بطريقة "مرعبة"

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 00:50

كتب : FilGoal

محمد الشناوي يتصدى لهدف محقق من الإنتاج الحربي

يعد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأفضل في مصر، وفقا لاعتبارات أحمد ناجي مدرب المنتخب السابق.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وصرح ناجي خلال استضافته بقناة (القاهرة والناس) "نعم الشناوي الأفضل في مصر، لأنه الأكثر تركيزا في مصر، وطور نفسه بطريقة مرعبة داخل وخارج الملعب".

وأضاف "الشناوي يتسم بالشخصية وعمل كثيرا لتطوير قدراته، كما أنه منضبط داخل الملعب أو خارجه".

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وأشار "هناك حراس مرمى لديهم الموهبة ولكن ينقصهم التركيز خارج الملعب، لقد افتقدت التركيز خارج الملعب عندما كنت لاعبا لذا ركزت في كل تفاصيل عملي عندما أصبحت مدربا".

وعن اتهامه بالتسبب في إصابات حراس مرمى الفراعنة، رد ناجي "لقد عملت بالجهاز الفني للمنتخب على مدار 6 أعوام، كان أفضل العناصر خلالها هم حراس المرمى"

وأشار "لقد تعرض أليسون حارس مرمى ليفربول لشد عضلي أبعده 9 مباريات، أما إصابة أحمد الشناوي في مباراة مالي بكأس الأمم فهي واردة لأي حارس مرمى، وقد يكون لها أسباب أخرى مثل ضغط عصبي زائد".

وواصل "محمد عواد أصيب إصابة طبيعية خلال التقسيمة، وإصابة جنش بقطع في وتر أكيليس تعرض لها أحمد فتحي، وهو يسير بشكل عادي".

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