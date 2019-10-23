كوبا ليبرتادوريس - التحريض على القتل والسرقة.. القبض على 16 مشجعا لـ فلامنجو

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

فلامنجو - جريميو - كوبا ليبرتادوريس

قبضت قوات الأمن البرازيلية على 16 مشجعا لفريق فلامنجو قبل مواجهة جريميو في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 في ريو دي جانيرو.

الشرطة البرازيلية أوضحت السبب أن هناك مجموعة هددت بالتحريض على قتل عناصر أمنية والسرقة والتسبب في أضرار ومحاولة اقتحام ملعب ماراكانا.

شرطة ريو قالت في بيان رسمي "مجموعة تبادلوا رسائل نصية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحضير لاقتحام ملعب المباراة".

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"وفقا لبعض المعلومات فأن هناك تهديدات بقتل عناصر الشرطة وسرقة والتسبب في أضرار والتعرض بسوء بجماهير جريميو".

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق والتي شهدت مشاركة فلامنجو في المربع الذهبي لأول مرة منذ 1981.

في حين يُنتظر حسم المواجهة الأولى بين ريفر بليت وبوكا جونيورز والذي انتهت مباراة الذهاب منها بهدفين دون رد.

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