بوكيتينو: الفوز على ريد ستار كان مهما لاستعادة الثقة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 00:29

كتب : FilGoal

بوكيتينو

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام أن الفوز العريض على ريد ستار بلجراد بخماسية بيضاء في دوري أبطال أوروبا كان مهما لاستعادة الثقة.

وقال بوكيتينو عقب اللقاء: "الفوز في هذا اللقاء كان مهما من أجل حصد 3 نقاط بالطبع ولكن من أجل ثقتنا أيضا. أفضل شيء يمكن أن تفعله هو الفوز وتقديم أداء جيدا".

وأضاف "بالطبع الفوز بهذه النتيجة رائع ولكن علينا مواصلة العمل من أجل التطور. هذه خطوة صغيرة مهمة لإيقاف النتائج السلبية من أجل اللاعبين وجماهيرنا".

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وأتم "كل شيء أسعدني: التواصل مع الجماهير، وقتال الجماهير. لا يمكن أن ننسى أنه قبل 5 سنوات كان الوصول لنهائي دوري الأبطال حلم. أريد مواصلة العمل بكد واستعادة نتائجنا المعتادة".

بعد سلسلة من النتائج السلبية والهزائم في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي حقق توتنام فوزه الرابع منذ انطلاق الموسم الحالي من أصل 13 مباراة في مختلف المسابقات.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بالمجموعة الثانية للبطولة خلف بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بـ9 نقاط.

خماسية توتنام سجلها هاري كين هدفين ومثلهما للنجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، وهدف للأرجنتيني إيريك لاميلا.

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