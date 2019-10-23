ساري: قلت للاعبي يوفنتوس حطموا رقمهم القياسي في الاستحواذ بدوري الأبطال

أشاد ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس بأداء لاعبي الفريق في الفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي وقلب التأخر لفوز في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

باولو ديبالا نجح في تسجيل هدفين في الدقائق 77 و79 قائدا يوفنتوس للفوز الثاني على التوالي أوروبيا.

ساري قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية عقب نهاية اللقاء: "عانينا من مشاكل في الخط الدفاعي، وهم اعتمدوا على المرتدات ومن ثم عادوا للمناطق الخلفية".

وتابع "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد للغاية إذ كنا صبورين واعتمدنا على تمرير الكرات، شعرنا أن المباراة تحولت ومن ثم قد نصبح مذعورين، لقد سددنا 28 كرة على مرماهم".

وعنما قاله للاعبين بين الشوطين "قلت للاعبي يوفنتوس حطموا رقمهم القياسي في الاستحواذ بدوري الأبطال، وعلينا مواصلة الهجوم ومحاولة تحطيم دفاعهم".

وواصل عن تغييرات في الشوط الثاني "شعرت أن لاعبي لوكومتيف موسكو لم يعد لديهم القدرة في الاعتماد على المرتدات لذلك دفعت بجونزالو هيجواين وأدريان رابيو".

وأتم "حاولنا الاعتماد على الجهة اليمنى وإعادة ديبالا في مركز صانع الألعاب، لذلك ظهر اعتمادنا على جهة واحدة".

يوفنتوس يواصل مسيرته المكللة دون هزيمة الموسم الجاري ويتصدر ترتيب المجموعة رفقة أتليتكو مدريد.

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