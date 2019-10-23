بركات: ليبريا وجيبوتي لم يجيبا على طلبنا بخوض ودية.. وصلاح سيتواجد في معسكر المنتخب

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إن اتحاد الكرة خاطب ليبريا وجيبوتي لخوض مواجهة ودية أمام أي منهما في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

وقال بركات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" عن اللقاء الودي: "حسام البدري مدرب المنتخب يريد خوض مباراة ودية قبل مواجهة كينيا".

واستدرك "لكن حتى الآن لم يرد اتحاد جيبوتي أو ليبريا علينا".

وعن أن الثامن من نوفمبر سيوافق افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 قال: "من الوارد أن نقدم المباراة يوم إن طلبت سلطات الأمن منا ذلك".

وبسؤاله هل سيتواجد محمد صلاح لاعب ليفربول في المعسكر المقبل قال بركات بحسم: "لا جدال حول ذلك الأمر، سيتواجد معنا".

وشدد "في المباراة الماضية أمام بوتسوانا فضلنا إراحته في ظل الإجهاد الذي عانى منه ونحن على تواصل مستمر معه".

وبسؤاله هل يفكر البدري في الاستعانة بلاعبين من المنتخب الأولمبي حال ضمان الأخير تأهله لنصف نهائي أمم إفريقيا قال: "لا لأنه من الوارد أن يصاب اللاعب معنا".

وأضاف "المنتخب الأولمبي في مهمة وطنية ونحن نسانده فيها، حسام البدري لديه 40 او 41 لاعبا يفكر فيهم وندرس كل شيء عنهم".

تأجيل الدوري

وعن قرار تأجيل الدوري لما بعد أمم إفريقيا قال: "القرار مفيد لأنه سيعطيني المزيد من الوقت لأعمل مع اللاعبين، ولن يكون مفيد إن تم جدولة مباريات في كأس مصر في وقت متأخر من شهر نوفمبر وقبل أيام قليلة من لقاء كينيا".

وأوضح "لذا حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات سيحضر اجتماع الجهاز الفني للمنتخب اليوم الأربعاء للاتفاق على كل شيء بشأن مواعيد مباريات كأس مصر في شهر نوفمبر".

وأضاف بركات "القوام الأكبر لنا من الأهلي والزمالك وبيراميدز لذا سنطلب منه تقديم مواعيد مبارياتهم في الكأس يوم أو يومين ليتسنى لنا انضمام اللاعبين بشكل مبكر للمعسكر".

وأتم "المحترفون سينضمون لنا في 11 نوفمبر وهذا وقت قليل للغاية قبل لقاء كينيا لذا نريد أن يكون معنا أكبر عدد ممكن من اللاعبين المحليين لنستعد بأفضل شكل للقاء كينيا".

ويلتقي منتخب مصر مع كينيا في الـ14 من شهر نوفمبر ثم جزر القمر في الـ18 من الشهر ذاته في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

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