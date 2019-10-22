تشكيل ليلة الأبطال - هازارد في هجوم ريال مدريد.. ورونالدو يجاور ديبالا

لم تشهد تشكيلات كبرى الأندية الأوروبية مفاجأت في الاختيارات الفنية في مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يعرض لكم تشكيل كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ وتوتنام ومانشستر سيتي.

--

تشكيل باريس سان جيرمان الفرنسي أمام كلوب بروج البلجيكي

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: خوان برنات – بيرسلان كيمببمبي – تياجو سيلفا – ماركينيوس – توماس مونييه

الوسط: أندير هيريرا – أنخيل دي ماريا – ماركو فيراتي

الهجوم: تشوبو موتينج – ماورو إيكاردي

--

تشكيل يوفنتوس الإيطالي أمام لوكومتيف موسكو الروسي

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي - ماتيس دي ليخت – خوان كوادرادو

الوسط: رودريجيو بينتانكور – سامي خضيرة – ميراليم بيانيتش – بلايز ماتويدي

الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا

--

تشكيل توتنام الإنجليزي أمام النجم الأحمر الصربي

حراسة المرمى: بول جازانيجا

الدفاع: سيرج أورييه – يان فيرتونخين – دافنسون سانشيز – بين ديفيز

الوسط: موسى سيسوكو – تونجاي ندومبيلي

أمامهم: ديلي آلي – إيريك لاميلا – سون هيونج مين

الهجوم: هاري كين

--

تشكيل ريال مدريد أمام جالاطا سراي التركي

لم يفز ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها بدوري أبطال أوروبا (2 خسارة، 1 تعادل) 📋اختيارات زين الدين زيدان لتصحيح الأوضاع والاستفاقة الأوروبية#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/wcXiFqs4JF — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2019

تشكيل بايرن ميونيخ الألماني أمام أولمبياكوس اليوناني