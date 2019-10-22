مؤتمر مدرب الإسماعيلي: لا نخشى الجزيرة.. سنتغلب على غياباتنا

قال المدير الفني للإسماعيلي ميودراج يسيتش إن فريقه لا يخشى مواجهة الجزيرة الإماراتي المقرر إقامتها غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

وقال المدير الفني للدراويش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "لا نخشى الجزيرة رغم ما يضمه من نجوم كبار في الكرة الإماراتية وضمه للعديد من اللاعبين المحترفين".

وأضاف "درسنا كل شيء عن الفريق للتعرف على نقاط القوة والضعف".

وواصل "سنتغلب على الغيابات التي نعاني منها من خلال المرونة التكتيكية التي يتمتع بها الفريق".

وأتم "نأمل في مصالحة جماهيرنا التي ستؤازرنا بشكل كبير في اللقاء".

فيما قال باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي: "أغلقنا صفحة الدوري وهدفنا الآن مواصلة الانتصارات في البطولة العربية".

وأتم "نأمل في إسعاد الجماهير بالفوز على الجزيرة غدا".

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