ديسابر: عبد الله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري

أثنى سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز على أداء عبد الله السعيد واصفا إياه بأفضل لاعب في الدوري عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الإنتاج الحربي.

عبد الله السعيد سجل هدفين وصنع هدفا في مباراة اليوم والتي ضمنت الفوز الثالث لـ بيراميدز الموسم الحالي (طالع التفاصيل).

الفرنسي قال عقب نهاية اللقاء لقناة "تايم سبورتس": "من الصعب الفوز خارج القواعد أمام فريق مثل الإنتاج الحربي، حماسهم زاد بعد هدفهم الأول والهدف الثاني عالمي".

وعن عبد الله السعيد "أفضل لاعب في الدوري، لاعب مهم لنا ورائع ويصنع الفارق وسعيد لتواجده معنا".

وأضاف "حققنا 3 انتصارات من 5 مباريات، وهذا يعني أننا في الطريق الصحيح".

وتابع " سعيد بالأداء اليوم، شخصية اللاعبين تحتاج للتحسن بعض الشيء ولدينا لاعبين جيدين، خضنا مباراة يوم الخميس الماضي أمام سموحة ثم اليوم ونسافر لخوض مباراة في الكونفدرالية الإفريقية".

وعن تغيير عبده لومالا الذي أبدى غضبه عقب تبديله أوضح "الأوغندي قادر على فتح المساحات واستخدام السرعات، لذلك فضلت تغييره وفقا لسير المباراة ونزول إسلام عيسى بسبب تكتل دفاع الإنتاج".

وأتم "نريد لاعبين فريدين ولا أعلم سبب العصبية أثناء خروجه، بعد خروجه سجلنا 3 أهداف".

بيراميدز اعتلى ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين.

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