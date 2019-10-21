مؤتمر جوارديولا: إذا لم نتوج بدوري الأبطال هذا الموسم سنحاول العام المقبل

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

مؤتمر بيب جوارديولا

فسر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تصريحاته حول عدم استعداد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل أتالانتا ضيفا على سيتي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتشرت تصريحات للمدرب الإسباني يقول فيها إن سيتي غير مستعد للفوز بدوري الابطال هذا الموسم، وهو ما فسره عصر الإثنين.

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول: لالانا انتشل نفسه من جحيم الإصابات.. وانتظروا الكثير منه تريبيير: كوستا ينعتني بـ "روني" 10 مرات يوميا كلوب يجيب.. هل شعر بالإحباط بسبب أسلوب لعب مانشستر يونايتد قائد يونايتد السابق ينهي جدالا مشتعلا في استوديو سكاي: لنضم كين من توتنام

كل ما يلي على لسان جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل مباراة الثلاثاء.

"علينا أن نواجه العنصرية كل يوم، أتمنى أن يقوم الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخطوات للأمام، لكنها مشكلة ثقافة، إنها ثقافة يجب أن يقوم الأباء بتعليمها للأبناء في سن صغير، إنها معركة يجب علينا كلنا أن نخوضها".

"لم أقل أن سيتي غير مستعد للفوز بدوري الابطال، ما أقوله هو أننا حتى الآن لسنا أقوياء داخل منطقة الجزاء بما فيه الكفاية للفوز بهذه البطولة هذا الموسم".

"لدي ثقة كاملة في فريقي، نعم قمنا ببعض الأخطاء التي تعين علينا عدم القيام بها في هذا المستوى، لكننا أقوياء دفاعيا، علينا أن نعمل على كيفية التسجيل في الوقت المناسب".

"لم ألعب يوماً مباراة واحدة وأنا لا أريد الفوز، لقد أجبتكم منذ 4 سنوات، سنحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا وإذا لم ننجح هذا الموسم سنحاول الموسم المقبل".

"من الممتع مشاهدة فريق جيان بييرو جاسبريني يلعب، فريقهم شجاع ويحترم جماهيره، وهذه هي الطريقة التي يلعبون بها، يقومون ببعض المخاطرة أثناء اللعب، ولكني متأكد من أنهم سيلعبون بهذه الطريقة يوم الثلاثاء".

"كل فريق سيحاول فرض اسلوبه على اللقاء، أتوقع ان تكون مباراة قوية ومفتوحة وكلا الفريقان سيسجلان الأهداف وتهتز شباكهما، ستكون مباراة رائعة".

"كايل ووكر يتحسن، هو ونيكولاس أوتاميندي تدربا يوم الأحد".

"الحالة البدنية لبنجامين ميندي ليست مشكلة، إذ أنها أفضل مميزاته، عندما يلعب ويتدرب لأشهر متتالية سنشاهد أفضل نسخة ممكنة من ميندي".

"سيرجيو أجويرو لا يتوقف، كان يمكنه المشاركة يوم السبت لكن جابريل جيسوس كان لديه النسق المطلوب، ولهذا السبب هو من لعب".

"أجويرو مهاجم فريد من نوعه على مستوى العالم، وجيسوس أفضل مهاجم يقوم بالضغط العالي، المشكلة أنني ألعب بمهاجم واحد".

ولا يجد سيتي صعوبة في تصدر مجموعته بالبطولة، جمع 6 نقاط في أول جولتين بإسقاط شاختار دونتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي.

وكان سيتي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي لكن الفيديو ألغى هدفا متأخرا لرحيم ستيرلينج ليظفر توتنام بالتأهل.

وسيتي مع جوارديولا مرشح بارز للفوز بدوري الأبطال في ظل سيطرته على الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

ولم يكتف الفريق بالدوري مع بيب، في الموسم الماضي توج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد وكأس الدرع الخيرية.

وافتتح الموسم الحالي بالفوز مرة أخرى بالدرع الخيرية، وحاليا يحتل وصافة الدوري بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

اقرأ أيضا:

هل تقام مباراة القمة في الإمارات

صلاح وميدو ضمن أفضل 50 هدافا إفريقيا في تاريخ الدوري الإنجليزي

كريس ميتشل.. لأن هذه الحياة لا تُطاق

هل يعود مورينيو إلى ريال مدريد

روي كين ينهي جدلا مستشعلا في استوديو سكاي

بيب جوارديولا مانشستر سيتي أتالانتا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أنا مارادونا - (5) اخترعت كذبة نقلتني لبوكا.. ولماذا تضربني ومعك كوبر؟ دقيقة | كتاب في الجول
في الجول يكشف.. تأجيل لقاء الأهلي والجونة أحد الحلول المقترحة في اجتماع الوزير 3 دقيقة | مصر
تعرف على أبرز الغائبين عن المرشحين للكرة الذهبية.. منهم من ظهر في جوائز الأفضل 5 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – أرسنال يفرط في المركز الثالث بخسارة مُحبطة أمام شيفيلد 32 دقيقة | أوروبا
البدري: رحبت بشدة بتواجد متعب في الجهاز الفني للمنتخب ولكن 51 دقيقة | مصر
مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة 3 خبر في الجول – فرمان من ميتشو بعد "أنباء تأجيل مباراة الأهلي" 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك