مؤتمر جوارديولا: إذا لم نتوج بدوري الأبطال هذا الموسم سنحاول العام المقبل

فسر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تصريحاته حول عدم استعداد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل أتالانتا ضيفا على سيتي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتشرت تصريحات للمدرب الإسباني يقول فيها إن سيتي غير مستعد للفوز بدوري الابطال هذا الموسم، وهو ما فسره عصر الإثنين.

كل ما يلي على لسان جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل مباراة الثلاثاء.

"علينا أن نواجه العنصرية كل يوم، أتمنى أن يقوم الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخطوات للأمام، لكنها مشكلة ثقافة، إنها ثقافة يجب أن يقوم الأباء بتعليمها للأبناء في سن صغير، إنها معركة يجب علينا كلنا أن نخوضها".

"لم أقل أن سيتي غير مستعد للفوز بدوري الابطال، ما أقوله هو أننا حتى الآن لسنا أقوياء داخل منطقة الجزاء بما فيه الكفاية للفوز بهذه البطولة هذا الموسم".

"لدي ثقة كاملة في فريقي، نعم قمنا ببعض الأخطاء التي تعين علينا عدم القيام بها في هذا المستوى، لكننا أقوياء دفاعيا، علينا أن نعمل على كيفية التسجيل في الوقت المناسب".

"لم ألعب يوماً مباراة واحدة وأنا لا أريد الفوز، لقد أجبتكم منذ 4 سنوات، سنحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا وإذا لم ننجح هذا الموسم سنحاول الموسم المقبل".

"من الممتع مشاهدة فريق جيان بييرو جاسبريني يلعب، فريقهم شجاع ويحترم جماهيره، وهذه هي الطريقة التي يلعبون بها، يقومون ببعض المخاطرة أثناء اللعب، ولكني متأكد من أنهم سيلعبون بهذه الطريقة يوم الثلاثاء".

"كل فريق سيحاول فرض اسلوبه على اللقاء، أتوقع ان تكون مباراة قوية ومفتوحة وكلا الفريقان سيسجلان الأهداف وتهتز شباكهما، ستكون مباراة رائعة".

"كايل ووكر يتحسن، هو ونيكولاس أوتاميندي تدربا يوم الأحد".

"الحالة البدنية لبنجامين ميندي ليست مشكلة، إذ أنها أفضل مميزاته، عندما يلعب ويتدرب لأشهر متتالية سنشاهد أفضل نسخة ممكنة من ميندي".

"سيرجيو أجويرو لا يتوقف، كان يمكنه المشاركة يوم السبت لكن جابريل جيسوس كان لديه النسق المطلوب، ولهذا السبب هو من لعب".

"أجويرو مهاجم فريد من نوعه على مستوى العالم، وجيسوس أفضل مهاجم يقوم بالضغط العالي، المشكلة أنني ألعب بمهاجم واحد".

ولا يجد سيتي صعوبة في تصدر مجموعته بالبطولة، جمع 6 نقاط في أول جولتين بإسقاط شاختار دونتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي.

وكان سيتي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي لكن الفيديو ألغى هدفا متأخرا لرحيم ستيرلينج ليظفر توتنام بالتأهل.

وسيتي مع جوارديولا مرشح بارز للفوز بدوري الأبطال في ظل سيطرته على الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

ولم يكتف الفريق بالدوري مع بيب، في الموسم الماضي توج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد وكأس الدرع الخيرية.

وافتتح الموسم الحالي بالفوز مرة أخرى بالدرع الخيرية، وحاليا يحتل وصافة الدوري بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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