أسوشيتد برس: الصين تستضيف مونديال الأندية "الموسّع" بمشاركة 24 فريقا

تقترب الصين من استضافة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسّعة بـ24 فريقا عام 2021.

وكالة أسوشيتد برس ذكرت نقلا عن مصادر لها، عن اتجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى اسناد الاستضافة للصين، في اجتماع لجنته التنفيذية يوم الخميس المقبل في مدينة شانغهاي.

ومن المُنتظَر أن تُقام البطولة كل 4 أعوام بمشاركة 24 فريقا، لتحل بدلا من كأس العالم للأندية في شكلها الحالي التي يشارك فيها 7 فرق وتقام سنويا.

وتعد الصين المضيف الوحيد المعروض على فيفا، وسيتم التصديق على استضافتها البطولة في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس.

الوكالة اطلعت على أجندة الاجتماع، وعرفت أنه من ضمن الأمور التي ستناقَش فيها: مضيف النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة.

لتقام النسختان الأخيرتان من كأس العالم للأندية في شكلها الحالي على أرض قطر في ديسمبر المقبل، وفي ديسمبر 2020، تجهيزا لها لاستضافة كأس العالم 2022.

فيما من المنتظر أن تقام كأس العالم الموسّعة انطلاقا من يونيو ويوليو 2021، لتزيح كأس القارات.

وذكرت أسوشيتد برس أن أوروبا ستكون ممثَلة في البطولة بـ 8 فرق –على الرغم من مطالبة الاتحاد الدولي في البداية بـ 12 فريقا-.

وسيشارك آخر 4 فائزين بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى آخر 4 فائزين بالدوري الأوروبي.

كما من المنتظَر أن تُمثَل قارة أمريكا الجنوبية بـ 6 مقاعد، بالإضافة إلى 3 مقاعد لكلٍ من: إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، ومقعد واحد لـ أوقيانوسيا.

وتقام البطولة من 8 مجموعات، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، والمتصدر يصعد مباشرة إلى ربع النهائي.

ليكون هذا التطور هو الرابع الذي يطرأ على شكل مسابقة الأندية العالمية.

فالفكرة بدأت تحت مسمى كأس إنتركونتننتال التي جمعت بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في مباراتي ذهاب وعودة، ثم مباراة واحدة على أرض اليابان، بطولة بدأت عام 1960 وانتهت في 2004.

أما الشكل الثاني فتم تنظيمه على أرض البرازيل عام 2000 بنظام مجموعتين بمشاركة 8 أندية.

البطولة توقّفت بعدها وعادت في 2005 بمشاركة 6 أندية، مع نظام مختلف، إذ بدأ بطلا أوروبا وأمريكا الجنوبية المسابقة من الدور نصف النهائي، وتركا التنافس في الأدوار الأولى لأبطال بقية القارات.

قبل أن يزيد عدد المشاركين في البطولة إلى 7 بداية من 2007، إذ بات بطل الدوري في الدولة المُنظِمة يشارك في مباراة دور تمهيدي أمام بطل أوقيانوسيا.

وأخيرا يأتي التعديل الأخير والذي يظهر معه الشكل الرابع لمسابقة عالمية تجمع الأندية، بحضور 24 فريقا.

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