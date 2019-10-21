كرة طائرة - محترف الأهلي: من الواضح أنه فريق لا يعرف سوى الفوز.. من الرائع التواجد معهم

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 13:31

كتب : FilGoal

جاسون ديروكو - لاعب الأهلي للطائرة

أعرب جيسون ديروكو لاعب منتخب كندا ومحترف الأهلي الجديد للكرة الطائرة عن سعادته بالانضمام إلى فريق الأهلي.

وينطلق الدور النهائي من بطولة الدوري المصري لترتيب الفرق من الأول إلى 12 بداية من الجمعة 8 نوفمبر المقبل.

وقال ديروكو في تصريحات مصورة لموقع الأهلي: "سمعت أشياء جيدة كثيرا عن هذا النادي، ووكيلي كان له دور كبير في انتقالي للأهلي وأبلغني أنه يعامل اللاعبين جيدا".

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وأضاف "من الواضح أنهم فريق لا يعرف سوى الفوز ولديهم سجل انتصارات رائع، وبالنسبة لي من الرائع التواجد داخل فريق ناجح لتلك الدرجة".

وحقق الأهلي الفوز في 90 مباراة متتالية حتى الآن في مختلف البطولات، وكان قد حقق الثلاثية الموسم الماضي بالفوز بالدوري والكأس وبطولة إفريقيا.

وتابع ديروكو "تجولت داخل النادي وكان من الرائع مشاهدة دولاب الكؤوس الذي يوضح هيمنة الفريق".

وشدد لاعب منتخب كندا "أشارك في أي بطولة بغرض الفوز بها، وإذا لم تتمتع بتلك العقلية لن تصل إلى ما تطمح إليه".

وأوضح "رأيت مران الفريق في الفترة الأخيرة بالإضافة لمشاهدة منتخب مصر الذي يضم العديد من لاعبي الأهلي، يقدمون مستويات رائعة ، وإن شاء الله سنفوز".

وعن إنجازاته قبل الانضمام للأهلي قال: "برونزية الدوري البولندي، وبرونزية منتخب كندا في الدوري العالمي 2017"

وأتم تصريحاته "منتخبنا على الطريق الصحيح دائما ما نكون ضمن أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم".

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