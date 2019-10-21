لوبيتيجي: إشبيلية يحقق الانتصارات بالعرق والدماء والدموع

بدا جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ إشبيلية فخورا بلاعبيه بعد الانتصار العصيب على ليفانتي.

إشبيلية خطف فوزا قاتلا في اللحظات الأخيرة بهدفٍ دون رد على ليفانتي بختام الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وصرّح لوبيتيجي بعد المباراة: "هذه الانتصارات تكلفنا العرق والدماء والدموع، في الشوط الثاني تحققت العدالة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "يمكن أن تكون الأفضل ورغم ذلك تخسر المباراة، هذا هو السر العظيم في كرة القدم".

وأكمل: "ولكن كلما خلقنا فرصا أكثر، كلما اقتربنا من الانتصار".

وأتم: "دور الجماهير كان حاسما، ففي بعض المناسبات لم نحقق الفوز ورغم ذلك دعمتنا جماهيرنا، وهذا يعطينا طاقة هائلة".

إشبيلية رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن الصدارة.

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