محمد صادق جاهز لمواجهة الجزيرة الإماراتي

كشف أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي عن جاهزية محمد صادق جناح الفريق للمشاركة أمام الجزيرة الإماراتي.

ويلعب الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأبطال.

وتعرض محمد صادق لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع لقاء المنتخب الأوليمبي أمام نظيره جنوب إفريقيا.

وأقر الجهاز الطبي للإسماعيلي بجاهزية محمد صادق للمشاركة في اللقاء.

وعلى الجانب ذاته، استبعد الجهاز الطبي إبراهيم أبو اليزيد مدافع الدراويش من المشاركة في اللقاء بسبب الإصابة.

وأوضح طبيب الإسماعيلي "إبراهيم أبو اليزيد لا يزال في مرحلة التجهيز ولم تكتمل جاهزيته".

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