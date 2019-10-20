راشفورد: محبط للغاية من التعادل.. ليفربول لم يقدموا أي شيء في اللقاء

تحدث ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد عقب تعادل فريقه أمام ليفربول، مشيرا إلى "كنا نستحق الفوز".

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق في كلاسيكو الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ماركوس راشفورد وضع يونايتد في المقدمة أولا، وكاد يقود فريقه للانتصار لولا هدف لالانا في الدقائق الأخيرة.

وقال راشفورد: "أشعر أننا خسرنا المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أعتقد أنهم لم يقدموا أي شيء طوال المباراة".

وواصل "ليفربول لم يستحقوا التعادل ولم يستحقوا الانتصار. أنا محبط للغاية من تلك النتيجة".

وأردف "ولكن تلك هي كرة القدم. نتمنى تحقيق الانتصار في المباريات المقبلة".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ 13، وفوت على نفسه فرصة التقدم 6 مراكز.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، ويتقلّص الفارق مع مُطارِده مانشستر سيتي إلى 6 نقاط.

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