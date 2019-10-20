قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام الإنتاج الحربي

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 20:21

كتب : عاطف شادي

الزمالك - بيراميدز - أحمد الشناوي

عاد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لقائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد فترة من الغياب.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وغاب الشناوي عن قائمة بيراميدز في المباريات السابقة بسبب الإصابة.

وأعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج في الجولة الخامسة للدوري والتي تقام بملعب السلام مساء غدا الإثنين.

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وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان.

الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - رجب بكار - عبد الله بكري - ولفريد كانون.

الوسط: إسلام عيسى - عمر العيوني - لومالا عبده - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي.

الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

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