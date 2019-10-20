مران الأهلي – إصابة عاشور وتأهيل مستمر لـ مروان محسن

تعرض حسام عاشور لاعب وسط الأهلي لإصابة خلال مران فريقه اليوم الأحد.

الجونة يواجه الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري .لقاء يعترض الأهلي على إقامته بسبب عدم لعب لقاء القمة في موعده. (طالع التفاصيل).

واشتكى حسام عاشور من إصابة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة، وغادر المران قبل نهايته مع خالد محمود طبيب الأهلي.

ولم يقدر حسام عاشور على استكمال مران الأهلي رغم تلاقيه العلاج على أرض الملعب.

وخاض الأهلي مرانه اليوم الأحد على ملعب التتش تحت إشراف ريني فايلر.

وخصص فايلر فقرة في مران الأهلي للتدرب على الجانب الخططي، إلى جانب فقرة خاصة للمدافعين.

وأوقف فايلر المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرضية الملعب.

وواصل مروان محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز للتعافي من إصابته الأخيرة في الوجه.

وحرص خالد محمود طبيب الأهلي على متابعة حالة مروان محسن والتعرف على مدى استجابته لفترة التأهيل.

وخاض مروان محسن جلسة في صالة الجيم، شهدت بعض الفقرات التأهيلية وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة.

وخاض الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات منفردة قوية على هامش المران تحت إشراف يانكون ميشيل.

واشتملت تدريبات الحراس على التصدي للتصويبات القوية إلى جانب فقرة خاصة للتعامل مع العرضيات.

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

طالع أيضا

ماذا قال مورينيو عن غياب صلاح ضد يونايتد

متى يعود صلاح للمشاركة مع ليفربول؟

المقاولون العرب يناشد الأهلي

مرتضى: أخطرنا كاف برفض لعب السوبر في قطر

رئيس الزمالك يهدد في حال رفض الأهلي مواجهة الجونة