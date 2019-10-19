إبراهيموفيتش يتحدث عن إمكانية اللعب لـ نابولي أو بولونيا

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 13:33

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

فسر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إمكانية عودته إلى الدوري الإيطالي لصفوف إنتر أو نابولي أو بولونيا موضحا أنه يظل الدوري الأصعب في العالم.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

نابولي
بولونيا

السويدي البالغ 38 عاما ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

إبراهيموفيتش قال في حواره لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن إمكانية ارتداء قميص البارتينوبي: "أُقدر الفيلم الوثائقي الخاص بدييجو مارادونا وليس هناك شخص مثله، والحب الذي تكنّه المدينة له يجعلني أشعر بأنني سوف استمتع بتجربة في نابولي، سيكون من الرائع تكرار ما فعله هناك".

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زلاتان استدرك أن حديثه لا يعني الانتقال إلى نابولي "لا أقول أنني سأنضم لنابولي، القرار الأخير يعتمد على بعض الجوانب، المشجعين المتحمسين، وزملائي في الفريق، سان باولو مملتئ كل أحد بالإضافة لوجود كارلو أنشيلوتي أنه واحد من أفضل المدربين".

أوريليو دي لاورينيتس مالك نابولي لا يبدو وفقا للتقارير يرغب في ضم المهاجم المخضرم بسبب راتبه المرتفع.

وعن التكهنات التي تربطه بالعودة لصفوف إنتر تحت قيادة أنطونيو كونتي "هناك انقلاب في النادي بقيادة كونتي، يوفنتوس يظل الفريق المُفضل للفوز، لكن إنتر يتحسن ونابولي يحتاج شيء آخر والكل يأتي من بعيد خلفهم".

وتابع مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق "الفرق الكبيرة تستثمر الآن ولم أُغير وجهة نظري كمهاجم في الدوري الإيطالي الذي يظل مرجع، فهو الدوري الأصعب في العالم".

وعن اللعب بولونيا والذي يدربه زميله السابق سينيسا ميهايلوفيتش واصل: "ميهايلوفيتش صديق، لذلك إذا اخترت بولونيا، فسيكون ذلك مناسبا له فقط. لقد تحدثنا مؤخرا وقال لي: زلاتان هنا سيركض الآخرون من أجلك. كل ما عليك فعله هو البقاء ووضع الكرة في الشباك".

وأتم "أشكره، لكن من غير المحتمل أن يحدث ذلك. إذا غيرت رأيي، فسوف أتصل به على الفور، خاصة لأنه لا يزال بإمكاني تسجيل 20 هدفا في دوري الإيطالي".

ميهايلوفيتش المدير الفني لبولونيا الذي يعاني من سرطان الدم ويواصل حربه ضد المرض وسبق له مشاركة زلاتان بقميص إنتر.

إبراهيموفيتش لديه مهمة قد تكون أخيرة مع لوس أنجلوس جالاكسي وهي الفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي بعد التأهل للمرحلة النهائية.

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