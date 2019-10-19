مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة أمام الحدود: كرة القدم ليست عادلة أحيانا

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 12:23

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يرى ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي أن فريقه قدم مباراة طيبة أمام مضيفه حرس الحدود يوم الجمعة رغم خسارته بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الصربي في تصريحات صحفية:"لم يُقصر اللاعبون وقدموا مستوى جيدا فى مباراة اعتمد فيها حرس الحدود على الدفاع" .

وأضاف "خسرنا بسبب خطأ دفاعى وكان لايجب ألا نفقد الثلاث نقاط لكنها فى النهاية كرة القدم التى تكون غير عادلة فى بعض الأوقات".

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ومن جانبه، اعترف صبرى المنياوى مدير الكره بالإسماعيلي أن هناك أخطاء وقع فيها الفريق خلال مباراته أمام حرس الحدود وساهمت فى هزيمته.

فقال لـ FilGoal.com: "الجهاز الفنى يقوم برصد الأخطاء حتى يقوم بتوفير العلاج اللازم لها".

وتابع "لكى تكتمل الصورة بكل ما فيها من أخطاء وتظهر تباعا وتحتاج لوقت قصير حتى يتم علاجها، بعد أن تعم حالة الهدوء على الجميع من آثار تلك الهزيمة".

وأوضح "سوف نستمر فى الإعداد والإصلاح السريع للصفوف خاصة ونحن مقبلون على مباراة صعبة أمام فريق الجزيرة الإماراتى فى البطولة العربية".

ويستعد الدراويش لخوض ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية أمام الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل.

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