سكاي: مانشستر يونايتد يفكر في إيمري تشان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 15:25

كتب : FilGoal

إيمري تشان

قالت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد يريد ضم الألماني إيمري تشان في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

تشان موقفه لا زال غير واضح مع السيدة العجوز، خاصة بعد خروجه من قائمة دوري أبطال أوروبا.

الشياطين الحمر يعانون في خط الوسط بسبب الإصابات وقلة الخيارات المتاحة لأولي جونار سولشاير، مع إمكانية رحيل الصربي نيمانيا ماتيتش في يناير المقبل.

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وكانت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية قد أكدت سابقا أن تشان قد يلحق بالكرواتي ماريو ماندزوكيتش والمدير الفني ماسيمليانو أليجري في مانشستر يونايتد.

الدولي الألماني البالغ 25 عاما سبق له اللعب لصفوف ليفربول الغريم التقليدي قبل الرحيل صيف 2018 إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

تشان خاض الموسم الماضي 37 مباراة، وفي الموسم الحالي تحت قيادة ماوريسيو ساري خاض 3 مباريات كبديل.

وتعقد موقف الألماني خاصة بعد انضمام الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي الموسم الحالي لصفوف البيانكونيري.

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