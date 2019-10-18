في الدرجة الثانية - ماذا فعل أبطال الدوري السابقين للتأهل إلى الممتاز مرة أخرى

على مدار التاريخ توج بلقب الدوري الممتاز سبعة فرق هم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب والترسانة والأولمبي وغزل المحلة.

أول أربعة فرق تتواجد حاليا في الدوري الممتاز، لكن الثلاثة الآخرين يغيبون عن الأضواء ومنهم من يغيب لفترة ليست قليلة.

فماذا فعل الثلاثي الترسانة والأولمبي وغزل المحلة للاستعداد للدوري الذي سيبدأ قطاره في الـ20 من الشهر الجاري من أجل العودة إلى الدوري الممتاز مرة أخرى؟

الترسانة

تعاقد رئيس النادي طارق السعيد مع علاء ميهوب لتدريب الفريق خلفا لأحمد كشري الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق أربع نقاط فقط عن نادي مصر الذي تأهل للدوري الممتاز.

لذا تم الحفاظ على تواجد أغلب اللاعبين في قائمة الفريق من الموسم الماضي هم أشرف نجيب وعبد الله محمد وطارق وطني وإيهاب ياسر وإيهاب فؤاد ومحمود شاكر وإبراهيم منصور وأحمد هشام وهشام رجب وعمر طارق ووليد فوزي وأحمد جمال وأحمد عمار ورضا السيد.

وتعاقد الفريق مع أحمد حسين وعمر جابر وسيد حمدي وأحمد توني وإسلام جابر ومحمد كريسبو وجون مانجا ومحمد أشرف ومحمد فهمي وبركات حجاج ومحمد عضل ومحمد ماهر وأحمد جعفر.

وفي الثلاث مواسم الأخيرة يضيع حلم الترسانة في العودة إلى الدوري الممتاز في المباريات الأخيرة منهم مرة كان في مباراة فاصلة وخسر بركلات الترجيح.

الأولمبي

تعاقد النادي برئاسة طارق السيد مع أحمد الكأس نجم الفريق السابق لتدريبه وحافظ الفريق كذلك على قوامه الأساسي وهم هاني جمال وأحمد سعيد وطه إبراهيم ومحمد رجب وعادل يحيى وكريم عصمت وأحمد صالح ومروان شاهين وإسلام كمال ومحمد كريسبو ومحمد حناكة وستيفن آشلي وماهر عبد.

فيما تعاقد الفريق مع إسلام الفار وعلي عفيفي ومحمد العديسي وعبد الله الرويني وهادي أنور وعلاء عبد العظيم ومصطفى جابر وربيع يسري وأسامة رجب ومحمود شيكا ومهاب ياسر وبلال زكريا وعبد الرحمن شيكا.

غزل المحلة

آخر أبطال الدوري المتواجدين في الدرجة الثانية يقوده الفريق خالد عيد ومستمر منذ الموسم الماضي.

ويضم قوام الفريق كل من محمد البشبيشي وحسن عبده ومحمد سامي وفتحي مبروك وهاني عادل وأحمد عادل وستيفن أوليه وبسام ماهر وخالد رسلام والأخميمي وباتريك وادو.

وتعاقد الفريق مع مصطفى عبد الستار وأحمد شوقي ومحمد فتح الله ومحمد سامي وإبراهيم يحيى وجلال العقدة وسيد حسن ومحمد مصطفى ومحمد حمدان وصلاح خطاب وأبو النصر حلمي ويحيى حامد وخالد كساب وهشام بلحة.

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