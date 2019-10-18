بالفيديو - رونالدينيو يُمتع في المباراة الوداعية الأولى بـ كولومبيا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 15:04

كتب : إسلام أحمد

رونالدينيو بقميص سانتا فيه أمام أتليتكو ناسيونال

وسط حضور 25 ألف متفرج على ملعب إل كامبين، خاض البرازيلي رونالدينيو المباراة الوداعية الأولى له في كولومبيا بقميص سانتا فيه أمام أتليتكو ناسيونال.

رونالدينيو

النادي :

نجم برشلونة وميلان السابق يخوض مباراتين وداعيتين في كولومبيا مرتديا القميص رقم 10 بعمر الـ 39 عاما.

المباراة التي خاضها الساحر البرازيلي شهدت مشاركة أكثر من لاعبي كولومبي أبرزهم الحارس رينيه هيجيتا والظهير كاميليو زونيجا وجونزالو مارتينيز.

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رونالدينيو صنع هدفا في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد، وارتدى في الشوط الثاني قميصا خاصا مطبوعا بالرقم 10 واسمه باللون الذهبي.

كما أهدى هيجيتا حارس كولومبيا السابق قميص أتليتكو ناسيونال بين شوطي اللقاء.

ومن المنتظر أن يخوض رونالدينيو مواجهة أخرى في كولومبيا يوم 20 أكتوبر إذ سيرتدي قميص فريقي أمريكا دي كالي وديبورتيفو كالي على مدار الشوطين.

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رونالدينيو سانتا فيه كولومبيا

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