مؤتمر زيدان: مستعدون للكلاسيكو في أي وقت.. ولن أفصح عن حديثي مع بوجبا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 14:18

كتب : FilGoal

مؤتمر زيدان قبل مواجهة ريال مايوركا

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه مستعد لخوض الكلاسيكو أمام برشلونة في أي وقت سواء في الموعد المحدد سابقا أو في أي موعد آخر.

وكان من المفترض أن يقام الكلاسيكو في الـ26 من شهر أكتوبر الجاري في ملعب كامب نو ولكن اندلاع مظاهرات في كتالونيا جعل الاتحاد الإسباني يطلب من الناديين تحديد موعد جديد.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "إذا اضطررنا للعب الكلاسيكو عقب أسبوع لا مشكلة، وإذا تم تأجيله سنكون مستعدين كذلك".

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وأكمل "نعم لدي تفضيلات لتاريخ الكلاسيكو ولكن لن أفصح عنها لكم".

وعن رغبة سيرجيو راموس في خوض أولمبياد طوكيو 2020 رفقة منتخب إسبانيا قال زيزو: "لم أتحدث معه ولكن إن كان يريد اللعب فهذا جيد لي إنه يحب مساعدة بلده ويبدو لي شيئا جميلا".

وبسؤاله عن لقائه مع بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد قال: "نعرف بعضنا منذ فترة كبيرة وما تحدثنا عنه شيء شخصي ولن أفصح عما دار بيننا".

وانتقل زيدان للحديث عن مواجهة ريال مايوركا غدا السبت في تاسع جولات الدوري الإسباني وكثرة الإصابات في فريقه قال: "إنها أمر صعب لكن علينا قبول ذلك، لوكا مودريتش وجاريث وتونس كروس ولوكاس فاسكيز لن يكونوا متاحين".

وأكمل "هذه ربما تكون فرصة لإبراهيم دياز وماريانو دياز فيجب أن يكون الجميع على أتم الاستعداد للمشاركة في أي لحظة".

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بـ18 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة وثلاثة عن أتليتكو مدريد.

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