مؤتمر سولشاير: جزء من خطتنا سيؤدي لأذية يونايتد.. ولا توجد مشكلة في صورة بوجبا وزيدان

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه يسير في الطريق الصحيح ليحقق أهدافه على المدى البعيد رغم اهتزاز النتائج خلال الموسم الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة ليفربول الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير: "أتحدث مع إد وودوارد المدير التنفيذي دائما ونحن لدينا خطة ونعرف إنها على المدى القصير ستؤذينا ولكن على المدى البعيد ستعود بمنفعة كبيرة علينا وهذا جزء منها علينا المرور به".

واستدرك "بالطبع النتائج تظل شيئا هاما ونستطيع السير بشكل أسرع بتحقيق نتائج وأداء أفضل، أثق إننا سنصل لما نريده فنحن نخطط لسوق الانتقالات الشتوية المقبلة والانتقالات الصيفية من الآن".

ويحتل يونايتد المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بفارق 15 نقطة كاملة عن ليفربول متصدر جدول الترتيب.

وعن هل يشعر بالثقة في قدرته على تحويل الوضع للأفضل قال المدرب النرويجي: "لم أشعر أبدا أن الوظيفة أكبر مني أنا أثق في الجهاز المعاون وقدرتنا على التحسن والفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف".

وأضاف "نحتاج لخلق الكثير من الفرص لأننا دفاعيا ظهرنا بشكل صلب، لكننا لا نغامر ونخاطر ولكن أفضل الفرق دائما تخاطر، ربما الفريق حينما يفق الثقة في الملعب يريدون تأمين كل شيء لذا يلجؤون لعدم المغامرة، وهذا واجبي أن أقول لهم إن ما يفعلوه ليس آمنا".

وأضاف "الإصابات أيضا شكلت جزءا من اهتزاز الأداء والنتائج نحن نضغط على الخصم بشكل جيد جدا ولدينا رغبة في الفوز، لكننا لم نُحسن استغلال الفرص".

وبسؤاله عن هل يشعر بأن قراراته في سوق الانتقالات الأخيرة لم تكن صحيحة بعد كثرة الإصابات وعدم تعويض الراحلين قال: "لقد حان الوقت لاتخاذ القرار الصائب والإصابات لم تساعدنا".

وشدد سولشاير "أنا متأكد أنه حتى نهاية العام سنحصل على نتائج جيدة، نعم مررنا بأسابيع صعبة مؤخرا لكن ليس معنى ذلك أن القرارات كانت خاطئة، لقد كان القرار الصحيح فنحن لدينا ثقافة نريد بنائها لذا كان علينا اتخاذ القرارات اللازمة".

وعن إصابة ديفيد دي خيا حارس المرمى التي تعرض لها مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي قال: "لا أتوقع أن يشارك في المباراة ولكن الإصابة ليست قوية كما توقعت".

أما عن باقي المصابين قال: "لدينا حصتين تدريبيتين وسنرى من يستطيع العودة، لا أستطيع القول الآن".

وبسؤاله عن رأيه في صورة بول بوجبا لاعب الفريق مع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قال: "بول جزء من خطتنا وكان يلعب ويعاني من آلام، إنه يتعافى وفي طريق العودة، نعم هو سافر الآن ولكنه بإذن مني، وعندما تكون في مانشستر يونايتد ليس لدي أي مشكلة في ذلك على الإطلاق".

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