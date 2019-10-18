مالك نابولي: عودة إيجواين؟ لما لا

رفض أوريليو دي لاورينتيس مالك نادي نابولي الإيطالي التعليق على إمكانية عودة الأرجنتيني جونزالو إيجواين قائلا: "لما لا".

الأرجنتيني رحل عن نابولي في صفقة قياسية بصيف 2016 مقابل 86 مليون يورو إلى يوفنتوس.

وفتح مالك البارتينوبي الباب لإمكانية عودة الأرجنتيني لملعب سان باولو قائلا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: "الأمر لا يعود لي، وكارلو أنشيلوتي لم يطلب ذلك، لكن إذا فعل سأقول له، لما لا؟".

ولا يلقى الأرجنتيني ترحاب من جماهير الجنوب الإيطالي عقب تفضيله الرحيل ليوفنتوس عن البقاء مع الفريق.

كما تطرق دي لاورينتيس للحديث عن موقف الثلاثي دريس ميرتينز وجوزيه كاييخون وفابيان رويز وإمكانية رحيلهم عن النادي.

وواصل "ميرتينز وكاييخون مرتبطتين بالمدينة، احترمهم سوف نلتقي للحديث، نابولي نادي تحبه أنه مثل سيدة جميلة".

وتابع "قدمت عرضا لهم منذ 8 أشهر، إذا أرادوا الرحيل وعيش حياة سيئة قد ينتقلون للصين ثم يصبحون بدون عقود، لكنهم أشخاص أذكياء".

وعن لاعب الوسط الإسباني رويز: "أحبه كثيرا، هل يجب عليّ بيعه بـ 60 مليون يورو؟ أريد عرضا بـ 180 مليون يورو".

نابولي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة ويلتقي الجولة المقبلة مع هيلاس فيرونا.

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