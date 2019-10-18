نجح المدير الفني باسم السبكي في قيادة الزمالك للانفراد بقمة إفريقيا بعدما فاز بلقب بطولة الأندية للمرة الثالثة على التوالي والـ 12 في تاريخ الأبيض متربعا على عرش القارة.

ونجح الزمالك في التتويج باللقب بعد التأخر بفارق 3 أهداف في أخر دقيقة ونصف، ووصل الفريقان إلى الأشواط الإضافية ليتوج الأبيض باللقب على حساب سبورتينج.

وتواصل FilGoal.com مع باسم السبكي والذي تحدث عن اللقب قائلا: "نشكر الله على الفوز، البطولة لها أهمية خاصة وهي الاحتفاظ بالكأس بالفوز للمرة الثالثة على التوالي، كذلك تحقيق الرقم القياسي بالحصول على البطولة 12 مرة".

وتابع "بالإضافة للتأهل لمباراة السوبر أمام النجم الساحلي ومن ثم بإذن الله التأهل لكأس العالم".

رسالة إلى اللاعبين

وعما قاله اللاعبين قبل بداية الموسم من أجل تحفيزهم "في بعض الأحيان يقال إن البطولة سهلة وأشياء من هذا القبيل، وأتخوف جدا من ذلك الحديث، إذا اللاعب تركيزه في البطولة وافتقد أهميتها لن تسير الأمور على ما يرام".

وتابع "البطولة كان فيها عديد الفرق البعض منها ممكن يكون مش قوي وخاصة في الأدوار الأـولي، ولكن مشكلة الفرق الإفريقية اللعب بعنف مما يُحدث إصابات".

وأكمل "هذا يسببّ مشاكل في حالة الوصول للنهائي بسبب الإصابات، والحمد لله اللاعبين كانوا علي قدر كبير من الوعي بتلك الامور وأدركوها جيدا".

مطلب دائم

وأضاف "يد الزمالك مُطالب دائما بالفوز وهذا مطلب مشروع، ولن يقبل منا أحد غير ذلك".

وعن المباراة النهائية "نادي سبورتنج حقق شيء طيب بالوصول للنهائي وكان ولعب بأريحيه إذا فاز سيكون المكسب خيالي بالنسبة لهم، في المقابل لو خسر لن تكون مشكلة، الوصول للنهائي كان هدفهم ووصلوا له ولعبوا بأريحية في المباراة النهائية".

سر الريمونتادا التاريخية

وعن سر الفوز في المباراة النهائية "ما حدث لو تكرر مليون مره لن يصدقه أحد، توفيق ربنا هو السبب الأول".

وأردف "أي فريق آخر غيرنا سيرضى بالأمر الواقع وانتهت المباراة بالنسبة له، إنما قدرنا تغيير طريقة دفاعنا واللعب رجل ضد رجل وأجبرنا لاعبوا سبورتنج على الدخول من زوايا مغلقة بالنسبة لهم".

وأشاد بتألق حارسه "تألق محمد علي في التصدي للكرات الثلاثة الأخيرة، وبسببه عدنا للتعادل بريمونتادا تاريخية"

وشدد "في الوقت المستقطع الأخير تحدثت مع اللاعبين أنا وجهازي، وقلت لابد ألا نخسر اللقاء وهنفوز ونحصد اللقب".

ليست البطولة الأصعب

وعن قيمة البطولة "فنيا هذه البطولة ليست الأصعب ولكن من حيث الضغط هي الأصعب".

وواصل "فمثلا أنا لعبت الاهلي الموسم المنقضي 4 مباريات فزنا بهم جميعا، على عكس سبورتنج لأن الموضوع جماهيريا يفرق".

ولفت "هناك فريق جماهيري عكس الذي لا يتمتع بضغط وهنا لابد الفوز".

وأكمل "بالرغم من طفرة سبورتينج هذا العالم، خسرنا في الكأـس العام الماضي وهذا تسبب في ضغط علينا بسبب التفكير في الفوز".

تدعيم الأبيض

كما أثنى على دعم الإدارة "أشكر مجلس الادارة علي الدعم، هذا عامي الثالث مع الفريق ونجد كل الدعم للفريق، قمنا بضم 4 لاعبين في بداية الموسم على أعلى مستوى، وبهذا الدعم وصل ـن عندنا مجموعة لاعبين تستطيع المنافسة على اي بطولة" .

التفكير في إسعاد الجماهير

وأبدى سعادته بالاستقبال الجماهيري "لا أستطيع التعبير عن سعادتي بحضور جماهير الأبيض في المطار والعديد منهم في المحافظات من الخامسة فجرا".

وأتم "أنا واللاعبين نفكر في أول شيء لإسعاد الجماهير ونشكرهم على دعمهم وتشجيعهم لنا ودائما مع بعض على الموعد".

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