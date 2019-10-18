القيعي: اهتمام مانشستر يونايتد بالشناوي؟ يليق به ولكن

علق عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي على ترشيح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وقال القيعي عبر برنامج (ملك وكتابة) "إذا كان الخبر صحيحا، بالطبع فهو أمر رائع، ويليق بالشناوي".

وأضاف "أرى أن كل حراس مرمى الأهلي على مدار التاريخ يمكنهم الاحتراف في أوروبا سواء إكرامي أو ثابت البطل وشوبير والحضري".

وأشار إلى أن "كما أن شريف إكرامي سبق له الاحتراف في الدوري الهولندي لفترة".

ووجه القيعي نصيحة لمحمد الشناوي بقوله "لا تترك أحدا يلعب في رأسك، إذا كان مانشستر يونايتد يريد ضمك".

وواصل مستشار الأهلي "مشكلة مانشستر يونايتد هي إصابة دي خيا وبمجرد تعافيه سيكون الحارس الأساسي للفريق".

وأتم "إلا إذا استطاع الشناوي أن يقدم مستويات هائلة، وهو بمقدوره، حينها يمكن لمانشستر أن يتصرف في دي خيا".

يذكر أن صحيفة "برمنجام ميل" الإنجليزية زعمت أن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع الشناوي.

ويملك مانشستر يونايتد ثلاثة حراس بالفعل هم دي خيا وسيرجيو روميرو حارس منتخب الأرجنتين ولي جرانت، كما أنه أعار حارسه الشاب دين هندرسون إلى شيفيلد يونايتد.

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