كاسياس يحصد جائزة أفضل حارس في الدوري البرتغالي

حصد الإسباني إيكر كاسياس جائزة أفضل حارس في الدوري البرتغالي لموسم 2018-2019 المُقدمة من رابطة لاعبي الدوري.

إيكر كاسياس النادي : بورتو بورتو

بورتو لم يفز بلقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وتلقى أقل عددا من الأهداف الموسم الماضي ليحصد الجائزة، كما تواجد في التشكيل المثالي للموسم.

314 لاعبا رشحوا كاسياس للفوز بالجائزة رغم غيابه عن الجولات الأخيرة بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء تدريبات.

كاسياس أعرب عن سعادته بالفوز بالجائزة وقال عبر "تويتر": "أنه شرف لحصد تلك الجائزة، آمل ألا تكون الأخيرة وأن أحصد المزيد".

وأتم "سعيد للغاية وممتن لزملائي على هذا الإنجاز".

Elegido por el Sindicato de Jugadores como el mejor portero de la temporada pasada en Liga NOS, sólo tengo palabras de agradecimiento hacia todos ellos y más ahora dada mi situación. Es un honor recibirlo, espero que no sea el último. pic.twitter.com/jxpQPmpXav — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 17, 2019

وتعافى كاسياس البالغ 38 عاما من الأزمة القلبية إذ ينتظر فقط التصريح الطبي من أجل المشاركة من جديد.

حارس ريال مدريد السابق، خرج الموسم الماضي في 18 مباراة بشباك نظيفة وتلقت شباكه 19 هدفا خلال 31 مباراة في الدوري البرتغالي.

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