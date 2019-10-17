المقاولون: ما حدث غير مقبول.. المركز الثالث ضاع مننا بعد تأجيل مباراتنا مع الأهلي الموسم الماضي

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 23:28

كتب : FilGoal

لاعبو المقاولون العرب

برر محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب سبب التراجع، والموافقة على مباراة الزمالك يوم السبت المقبل بدلا من مباراة القمة المؤجلة لوقت لاحق.

وصرح عادل عبر إذاعة الشباب والرياضة "قرار تبديل المباريات ينم عن قلة خبرة وعدم دراية، مجلس إدارة المقاولون كان مستاء من هذا التصرف، لقد وصفت ما حدث بالفوضى".

واستدرك "ولكن مجلس الإدارة اتخذ طريق العقل حفاظا على الدولة ومنعا للقلاقل والمشاكل وهذه عادة المقاولون، الحزن للتحامل علينا، في الموسم الماضي فقدنا المركز الثالث بسبب تأجيل مباراتنا ضد الأهلي لبعد كأس الأمم".

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وأضاف "ما حدث لا يصح، المقاولون ناد ومؤسسة كبيرة، وغير مقبول أن يحدث معنا أو مع غيرنا".

وأشار محمد عادل "مواجهة الزمالك مختلفة عن أسوان في هذا التوقيت، فالزمالك فريق كبير ويخض، كما أن أسوان وغيره حالته الفنية تتغير من جولة لأخرى".

وأتم تصريحاته "لم أتخيل ما حدث، نقدر الاعتبارات الأمنية، ولكن ما الداع لتبديل مباراة القمة، ما المناسبة؟ هذا تخبط، وكان من المفترض تأجيل الجولة الرابعة بأكملها".

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