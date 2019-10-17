رئيس سموحة: أؤيد حسام حسن وبيان الأهلي.. أتمنى نفس الخطوة ولكن أخشى الهبوط

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة التعديلات التي أجراها اتحاد الكرة على جدول الدوري المصري في اليومين الماضيين.

وصرح عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة "أؤيد التصريحات التي أدلى بها حسام حسن المدير الفني لسموحة في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بيراميدز، فالعدالة هي أساس كرة القدم، ويجب أن تكون كل الأندية على قدم المساواة".

وأضاف "أنا ضد المؤجلات بشكل عام، وكان الأولى تأجيل الجولة بأكملها، لأن هناك عدة لاعبين بصفوف سموحة يعانون من الإرهاق والإصابات مع المنتخبات الوطنية، لدرجة أن اللاعبين الأفارقة وصلوا إلى مصر الساعة 6 صباحا وخاضوا اللقاء".

وتابع "النادي الأهلي محق فيما فعله، وأتمنى أن أتخذ نفس الخطوة ولكن لا أقدر عليها، وأخشى أن يصدر قرار بهبوطنا للدرجة الثانية".

واستطرد رئيس نادي سموحة "يجب أن تلعب كل الفرق على نفس الملاعب، الظروف الأمنية على الكل، لقد استبشرنا خيرا باللجنة الجديدة لاتحاد الكرة ورغبة رئيسها عمرو الجنايني في ضخ دم جديد، وأناشدهم العدالة ليكون الدوري ممتعا".

وعن التعادل السلبي مع بيراميدز، قال رئيس النادي السكندري "تسيدنا الشوط الأول وأهدرنا 3 فرص، ومنعنا الحكم من انفراد تام بالمرمى بداعي التسلل، وتغاضى عن ركلة جزاء صحيحة".

وأردف بلهجة ساخرة "ألوم الحكم محمد الصباحي، يبدو أنه لم يتوقع أن سموحة سيصل لمنطقة جزاء بيراميدز، وبالتأكيد الحكم لا يريد أن يرتكب أخطاء، كما أثق أن رئيس لجنة الحكام جمال الغندور شخصية عادلة، وكل ما نريده حقنا فقط، إذا أخذنا حقنا لحققنا الفوز على بيراميدز".

واستطرد "أهنا اللاعبين والجهاز الفني، حسام حسن خاض المباراة بتشكيلة ليست مكتملة، ولكنه يبني فريقا جديدا وشابا، واختار لاعبين مغمورين وواعدين بعناية شديدة، ولا يعرفهم أحد ولكن أتوقع أن ينضم 5 لاعبين من سموحة للمنتخب في الفترة القادمة".

وأشار "أتوقع أن ينضم للمنتخب كل من حارس المرمى الهاني سليمان وحسام حسن ومحمد نادي، وحليمو الذي خاض مباراة بيراميدز مصابا، وكذلك أحمد جمال الذي أعتبره أفضل لاعب وسط مدافع في مصر".

وأتم تصريحاته "نلاحظ جميعا حالة الهدوء التي تفرض نفسها على التوأم، لأن هدفنا وطموحاتنا مشتركة هذا الموسم، وأتوقع أن ننهيه في المربع الذهبي".

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