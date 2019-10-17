مدرب الاتحاد يرشح ثنائي الفريق لمنتخب مصر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في مرمى الاتحاد السكندري

رشح محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري اثنين من لاعبي الفريق للانضمام لصفوف منتخب مصر.

وصرح إبراهيم عبر إذاعة (أون سبورت) "خالد قمر من أصحاب الخبرات، ويؤدي بشكل مميز للغاية، ومن هدافي الدوري في الموسمين الماضيين".

وأضاف "مركز رأس الحربة تأثر بعد اعتزال عماد متعب وعمرو زكي، ولم يصل لاعب آخر لأن يكون النجم الأوحد".

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وتابع "أتمنى أن ينضم خالد قمر لمعسكر المنتخب، ويحصل على فرصة كاملة لتقييمه".

وأشار مدرب الاتحاد في ختام تصريحاته "لدينا أيضا محمود رزق مدافع واعد 26 سنة وأتمنى ضمه لصفوف المنتخب في ظل سياسة حسام البدري بتجديد دماء المنتخب".

وظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة البدري يوم الإثنين في الفوز الودي على بوتسوانا بهدف.

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