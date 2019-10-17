اسكواش - "سي أي بي" بطولة العالم للسيدات.. هل تشهد الأهرامات بطلة جديدة؟

اسبوع على انطلاق "سي أي بي" بطولة العالم لسيدات الاسكواش، المقرر إقامتها أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وتحمل نور الشربيني لقبها لكن هل تشهد النسخة 35 بطلة جديدة؟

تشارك 64 لاعبة من مختلف دول العالم في النسخة 35 لـ "سي أي بي" بطولة العالم لسيدات الاسكواش ولم يسبق لأحدهن الفوز باللقب سوى الثلاثي نور الشربيني ورنيم الوليلي والأسترالية راتشيل جرينهام.

حصلت راتشيل جرينهام على لقب بطولة العالم نسخة 2007 وتبلغ من العمر 42 عاما، وتعتبر جرينهام بعيدة عن المنافسة بسبب تراجع مستواها ومن المتوقع خروجها في دور الـ32.

وتوجت مصر بلقب بطولة العالم 4 مرات وهم أخر أربع نسخة أقيمت منهم ثلاثة لنور الشربيني ومرة واحدة لرنيم الوليلي.

وتنافس بقوة على اللقب نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا والفرنسية كاميل سيرم ونوران جوهر والأمريكية أماندا صبحي.

ووصلت نور الطيب إلى نهائي النسخة الماضية وخسرت بصعوبة من نور الشربيني في المباراة النهائية التي أقيمت في شيكاغو.

وتستضيف مصر "سي أي بي" بطولة العالم للسيدات للمرة الرابعة في التاريخ، وفازت الأسطورة الماليزية نيكول دافيد بنسخة 2010 في شرم الشيخ على حساب أمنية عبد القوي وفي 2014 حققت نيكول دافيد اللقب مجددا في القاهرة على حساب رنيم الوليلي.

وأخيرا توجت نور الشربيني بلقب نسخة 2016 الذي أقيم في الجونة على حساب رنيم الوليلي.

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