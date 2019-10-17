رئيس ساسولو: برشلونة كان يريد سينسي لكن إنتر كان أسرع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 13:10

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي

اعترف جيوفاني كارنيفالي رئيس ساسولو برغبة برشلونة في ضم لاعب فريقه السابق ستيفانو سينسي.

وانتقل سينسي لاعب وسط ساسولو إلى إنتر في الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو.

وقال رئيس ساسولو في تصريحات لصحيفة كورييري ديللو سبورت: "عندما كنت في برشلونة الموسم الماضي لحضور مفاوضات مارلون سانتوس، سألني أحد المديرين التنفيذيين في النادي الكتالوني عن سينسي".

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وتابع "كان تحت مراقبتهم ويرغبون في ضمه لتدعيم خط الوسط، لكن إنتر كان أسرع بعد اجتماع قصير بحضور أنطونيو كونتي المدير الفني للنيرازوري".

وكان انتقال سينسي -24 عاما- إلى إنتر لمدة موسم ومع بند أحقية الشراء للنيرازوري.

وتألق سينسي مع إنتر هذا الموسم، إذ نجح في 7 مباريات في الدوري الإيطالي المشاركة في 7 أهداف بتسجيل ثلاثة وصناعة أربعة آخرين.

ولعب سينسي 4 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا وسجل هدفا.

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