تقرير: ماندزوكيتش يوافق على الانتقال إلى ميلان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 12:45

كتب : FilGoal

ماريو ماندزوكيتش

يبدو أن ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس على أعتاب الانتقال إلى فريق ميلان في سوق الانتقالات الشتوية.

وفقا لصحيفة إل جورنال الإيطالية فماندزوكيتش وافق على فكرة انتقاله إلى ميلان سواء في يناير أو الصيف المقبل.

وارتبط اسم ماندزوكيتش بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي لكنه المفاوضات لم تكتمل.

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وأوضح تقرير الصحيفة الإيطالية أن الاهتمام من قطبي ميلان لضم اللاعب لكن يوفنتوس يعطي الأولوية لفريق ميلان.

ويعاني ميلان هذا الموسم من الناحية الهجومية إذ يعتبر ثالث أسوأ خط هجوم في الدوري الإيطالي.

ولم يلعب ماندزوكيتش أي مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وكان المهاجم الكرواتي قد انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادما من أتليتكو مدريد.

وخاض ماندزوكيتش 162 مباراة مع يوفنتوس وسجل 44 هدفا وصنع 24 آخرين.

اختر تشكيل يوفنتوس في حال رحيل ماندزوكيتش

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