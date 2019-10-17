المقاولون: مجلس الإدارة منعقد لاتخاذ قرار نهائي بشأن مواجهة الزمالك

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب إن مجلس إدارة فريقه سينعقد يوم الخميس لاتخاذ قرار نهائي بشأن خوض مواجهة الزمالك يوم السبت من عدمه.

وصرح محمد عادل لبرنامج "اللعيب" قائلا: "حزين للغاية على حال الكرة المصرية وما وصلت إليه الأمور، لم يكن ما حدث متوقعا من لجنة إدارة اتحاد الكرة، مع أول موقف نجد فوضى بدون أي تخطيط".

وأضاف "أجلت القمة لدواعي أمنية، يمكنك وضعها في أي توقيت، لكن المقاولون سيواجه أسوان تقول له لا اذهب لمواجهة الزمالك؟ من يفعل ذلك؟".

وواصل "أخوض مباراة في الأسبوع الخامس وبقية الأندية تلعب الرابع؟ لا أجد تفسير سوى أنها قلة خبرة وسوء إدارة ولا يوجد فكر".

وتابع "الخطاب وصلني صباح الأربعاء، تعودنا من اللجنة السابقة أنه كان هناك تفاهما بين الأندية والاتفاق قبل إعلان القرارات، لدي 40 عاما في مجال كرة القدم، وشاهدت تأجيلات كثيرة لكنني لم أر تأجيلا يحدث بهذا الوضع، أن تؤجل مباراة وتلعب أخرى".

واستطرد "لا توجد مشكلة على قرار الأمن، اعتراضي ليس على الأمن، ولدي ثقة كاملة أن هناك استقرار، اعترضنا على القرار ومجلس الإدارة سينعقد يوم الخميس لاتخاذ قرار نهائي".

وأتم "لا أعلم شيئا حول مواجهة أسوان، يمكنك أن تسال أسوان".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيانا جديدا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد الجديد لمباراة المقاولون وأسوان خلال 48 ساعة وفقا للبيان الرسمي.

ويتساوى الزمالك والمقاولون العرب في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما في المركزين الثالث والرابع بعد مرور 3 جولات.

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