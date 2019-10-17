واصل يحيى الدرع نجم نادي الزمالك تألقه وساهم في فوز الأبيض بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام سبورتنج للمرة 12 في التاريخ كأكثر الأندية المتوجة باللقب.

ونجح الزمالك في التتويج باللقب بعد التأخر بفارق 3 أهداف في أخر دقيقة ونصف، ووصل الفريقان إلى الأشواط الإضافية ليتوج الأبيض باللقب.

وتواصل FilGoal.com مع الدرع والذي تحدث عن اللقاء قائلا: "كانت مباراة صعبة وصعوبتها تكمن في أن الضغوطات عليهم أقل مننا بكثير ولديهم تطور كبير هذا الموسم".

وتابع "لعبوا مباراة رائعة، وكان علينا ضغط كبير وارتكبنا العديد من الأخطاء لكن كان لدينا إصرار وعزيمة والحمد لله نجحنا في النهاية".

وبرر الدرع تراجع الأداء قائلا: "كانت ظروف مباراة وظروف بطولة أيضا، لعبنا 3 مباريات متتالية ثم راحة يوم وبعد ذلك نصف النهائي والنهائي".

وأوضح الدرع "بالتأكيد لا يمكن أن تكون هذه شماعة التراجع البدني، ولكنه درس قوي يجب أن نتعلم منه".

نهائي سبورتنج ومواجهة الأهلي:

وعن ربط النهائي أمام سبورتنج بمواجهة الأهلي الموسم الماضي قال الدرع: "مباراة الأهلي كانت مختلفة تماما".

وأوضح "كان هناك فارق في الأهداف نعم ولكن كان هناك وقت للعودة عكس مباراة سبورتنج:,

وتابع "مباراة الأهلي يكون لها حساسية وحسابات أخرى، بجانب أننا كنا أجهز على المستوى البدني في مواجهة الأهلي عكس سبورتنج".

وشدد "الأهم بالنسبة لنا أن الفرقة تماسكت والجميع لعب من أجل تحقيق الفوز وليس أداء فردي، هذا هو ما يمنحك الفوز".

الجهاز الفني:

وأضاف الدرع "الجهاز الفني قام بتحفيزنا بين انطلاق الأشواط الإضافية، وطالبنا بالهدوء لتحقيق الفوز".

وتابع "الجهاز الفني نصحنا بالهدوء بعد الوصول للتعادل وطالبنا بالتركيز بعد زوال الضغط وطلب منا سرعة معالجة الأخطاء".

وشدد الدرع "كانت الرسالة الأبرز أننا متجهون لأشواط إضافية كأنها مباراة جديدة ونسيان ما حدث في الوقت الأصلي".

البطولة الأصعب؟

وعن صعوبة البطولة أوضح الدرع "لكل بطولة نظامها وصعوبتها ولا يمكنك الحكم عليها".

وتابع "الأهم هو التركيز والجاهزية وكل لاعب يقوم بدوره وأولا وأخيرا توفيق الله".

وأوضح "البطولة الأولى كانت صعوبتها في اللعب أمام الترجي في بلده وأمام جماهيره لذلك كانت صعبة".

وأضاف "أما الثانية فكانت أمام الأهلي وكانت أول بطولة في الموسم لذلك كان الضغط أكبر".

وتابع "أما النسخة الأخيرة فكانت أمام فريق غير جماهيري ليس مثل الزمالك والأهلي اللذين لا يعترفوا إلا بالمركز الأول وهذه صعوبة أخرى".

المستقبل:

ينتهي تعاقد الدرع مع الزمالك بنهاية الموسم وبسؤاله عن مستقبله قال: "لم أرتب أي شيء حتى الآن، مازلت في الجامعة وأحاول أن أنهي فترة الدراسة".

وتابع "في نفس الوقت سأرى العروض المقدمة، وانتظر أيضا حديث الزمالك معي وهذا هو الأهم لأنني لم أجلس مع المسؤولين في النادي وبالتالي لا يوجد شيء رسمي".

وشدد الدرع "إذا كان هناك عرض محترم للاحتراف سأفكر في ذلك بالطبع ولكن سيتم كل شيء عن طريق النادي".

الجماهير:

وعن رسالته للجماهير قال الدرع: "استقبالهم لنا كان رائعا والعدد أكبر من كل مرة سابقة، وكانت الفرحة واضحة في أعينهم".

وتابع "هذه البطولة خاصة لأنها بطولة ثالثة على التوالي واحتفظنا بها".

وأتم تصريحاته "أطالبهم بمواصلة تحفيزنا لأنهم دائما على العهد ونعدهم بلقب السوبر الإفريقي أمام النجم الساحلي".

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