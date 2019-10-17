أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة خوض فريقه لمباراة بيراميدز الخميس ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكان عامر قد صرح من قبل بأن "من العدل تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز إذا تأجلت مباراة الأهلي والزمالك"، وهو ما حدث.

ولكن عامر قال لـFilGoal.com صباح الخميس: "سنخوض المباراة، لن نفتعل أزمة".

وشدد "سنخوض المباراة تحت شعار لسنا أبناء البطة السوداء، سنلعب دون مشكلة".

وأكمل "سنطبق القرارات ونلتزم بها لأننا لسنا هدامين".

ومن المنتظر أن يواجه سموحة بيراميدز في الجولة الرابعة يوم الخميس.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري بـ7 نقاط، أما سموحة فيحل ثامنا بـ 4 نقاط.

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