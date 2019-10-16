خاص خبر في الجول - برج العرب يستضيف مباراة مصر وكينيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 21:30

كتب : عاطف شادي

مصر - بوتسوانا

تقرر أن يستضيف استاد برج العرب في الإسكندرية مباراة منتخب مصر ضد كينيا في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحاد المصري بإقامة مباراة كينيا يوم ١٤ نوفمبر في مصر ثم مواجهة جزر القمر خارج الأرض يوم ١٨ من الشهر ذاته.

وناقش الجهاز الفني للمنتخب اليوم الأربعاء في جلسته بمقر اتحاد الكرة التفاصيل الخاصة بموعد بدء المعسكر وإمكانية خوض مباراة ودية قبل مباراتي كينيا وجزر القمر.

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وتم الاتفاق على أن تكون مباراة كينيا بملعب برج العرب بسبب انشغال استاد القاهرة في ذات التوقيت بمباريات كأس إفريقيا تحت ٢٣ سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وخاض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أول مباراة له وديا ضد بوتسوانا وحقق الفراعنة الفوز بهدف حمدي فتحي.

منتخب مصر يقع في المجموعة السابعة للتصفيات بجانب كل من كينيا وتوجو وجزر القمر.

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