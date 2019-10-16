15 عاما على المشاركة الأولى.. أين رباعي "لا ماسيا" الذي ظهر مع ميسي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 23:13

كتب : أمير عبد الحليم

الرباعي الذي جلس على الدكة مع ميسي

15 عاما من السحر مرت على الظهور الأول لليونيل ميسي مع برشلونة.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

في 16 أكتوبر 2004 ومنذ 15 سنة، شارك ميسي صاحب الـ17 عاما لأول مرة مع برشلونة ضد إسبانيول في دربي كتالونيا في الليجا تحت قيادة المدير الفني الهولندي فرانك ريكارد ليصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في مباراة رسمية في الليجا.

وشارك وقتها ميسي بديلا للبرتغالي ديكو الذي سجل هدف الفوز لبرشلونة في مباراة الجولة السابعة من الليجا.

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لكن بجوار ميسي على دكة بدلاء برشلونة، جلس 4 لاعبين آخرين من أكاديمية "لاماسيا" لم يقتربوا حتى من المسيرة الرائعة التي حظى بها الساحر الأرجنتيني.. أين هم الآن؟

صحيفة "ماركا" أجابت على بعض الأسئلة بخصوص الرباعي الذي كان يزامل ميسي.

روبن مارتينيز

Messi and Ruben went head-to-head on several occasions

ظهر روبن على دكة برشلونة أكثر من مرة خلال موسم 2004-2005 بسبب إصابة الحارس الثاني ألبرت جوركيرا.

وحصل على فرصة المشاركة الأولى بقميص برشلونة ضد جرامينيت في الدور الثاني من كأس الملك في أكتوبر 2004، وخسر 1-0.

وفي الليجا، شارك لأول مرة بعد طرد فيكتور فالديز ضد فالنسيا في ديسمبر 2004، ليعب لمدة 15 دقيقة ثم شارك أساسيا في المباراة التالية ضد ليفانتي واستقبل هدفا.

لكن رحلة روبن مع برشلونة انتهت سريعا حيث قرر الرحيل بحثا عن دقائق لعب أكثر، ومثل أندية راسينج فيرول و كارتاجينا ومالاجا ورايو فايكانو وألميريا وليفانتي وأندرلخت وديبورتيفو لاكرونيا وأخيرا هذا الموسم مع أوساسونا.

واستقبلت شباك مارتينيز 11 هدفا من ميسي خلال 9 مواجهات ضد برشلونة مع الفرق المختلفة.

كريستيان هيدالجو

Cristian and Messi during a Barcelona training session

شارك مع برشلونة لمدة دقيقة واحدة بعدما نزل الملعب بدلا لرفائيل ماركيز ضد فريق زامورا في دور الـ16 من كأس الملك في يناير 2006.

ورحل بعدها الجناح الأيسر لتمثيل ديبورتيفو لاكرونيا ثم هيركليس وإليتشي في إسبانيا قبل بدء رحلة حول العالم بدأها مع ألكي لارنكا في قبرص ومر بالمغرب التطواني، ويلعب حاليا مع أوردينو في أندورا.

كارلوس بينا

Carlos Pena with Messi during a first-team trip (left) and with Real...

لم يشارك الظهير الأيسر في أي مباراة مع فريق برشلونة الأول رغم تصعيده حتى قبل ميسي.

لعب أغلب مسيرته في دوري الدرجة الثانية، حيث شارك في حوالي 300 مباراة.

ومثل فرق ألباسيتي وريكرياتيفو دي هويلفا وريال بلد الوليد وأوفييدو وخيتافي ولوركا.

ومع بلد الوليد، حظى على فرصة اللعب في الليجا حيث شارك في 55 مباراة خلال موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وحاليا يلعب في الهند مع فريق جوا.

داميا أبيلا

Leo Messi, Damià Abella y Rubén Martínez, sentados en el banquillo del Lluís Companys hace 15 años exactos. El argentino debutó en el minuto 84.

الاسم الوحيد الذي اعتزل بين الرباعي.

وحصل على فرصته لتمثيل برشلونة لأول مرة في كأس الملك موسم 2004-2005، وشارك في 10 مباريات.

وبدأ بعدها الظهير ولاعب الوسط رحلة طويلة في الليجا بدأها مع راسينج سانتاندير ثم ريال بيتيس وأوساسونا على مدار 11 موسما ثم اعتزل ضمن صفوف ميدلسبروه الإنجليزي في 2016.

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