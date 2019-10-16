ألفيش: لم أحب الحياة في باريس.. إنهم عنصريون

لم يحب داني ألفيش الحياة في العاصمة الفرنسية باريس حينما كان لاعبا في صفوف سان جيرمان لعامين.

داني ألفيش النادي : ساو باولو

وتحدث ألفيش لمجلة "جي كيو" قائلا: "إنها مدينة مُرهقة لم أحبها كثيرا".

وأضاف "إن ذهبت إلى باريس لرحلة لمدة أسبوع فهذه ستكون أفضل رحلة في حياتك، لكن فترة أطول من ذلك ستكون مرهقة".

وواصل لاعب برشلونة الأسبق "باريس تذكرني بساو باولو، في باريس الكثير منهم عنصريين".

وواصل "لم يقل أي شخص لي أي شيء عنصري لأنني كنت سأرد عليهم، ولكنني رأيت ما حدث لأصدقائي".

ورحل ألفيش عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي وانضم إلى ساو باولو البرازيلي.

طالع أيضا

مدرب فلسطين لـ في الجول: أتمنى مواجهة مصر في رام الله.. وهذا هدفي مع المنتخب

البدري يدرس مع معاونيه كيفية تفادي 3 معوقات قبل مواجهة كينيا وجزر القمر

ماني يسرد تفاصيل أول لقاء مع صلاح بعد الأزمة بينهما.. وتهكم فينالدوم

رسميا - الولاية الثالثة.. جروس مدربا لـ أهلي جدة

أنا مارادونا – (1) أحب الليبرو.. وسألعب في الظلام يابن الـ*****