ألفيش: لم أحب الحياة في باريس.. إنهم عنصريون

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

داني ألفيش

لم يحب داني ألفيش الحياة في العاصمة الفرنسية باريس حينما كان لاعبا في صفوف سان جيرمان لعامين.

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

وتحدث ألفيش لمجلة "جي كيو" قائلا: "إنها مدينة مُرهقة لم أحبها كثيرا".

وأضاف "إن ذهبت إلى باريس لرحلة لمدة أسبوع فهذه ستكون أفضل رحلة في حياتك، لكن فترة أطول من ذلك ستكون مرهقة".

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وواصل لاعب برشلونة الأسبق "باريس تذكرني بساو باولو، في باريس الكثير منهم عنصريين".

وواصل "لم يقل أي شخص لي أي شيء عنصري لأنني كنت سأرد عليهم، ولكنني رأيت ما حدث لأصدقائي".

ورحل ألفيش عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي وانضم إلى ساو باولو البرازيلي.

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