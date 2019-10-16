5 نجوم من المتوجين ببرونزية العالم في 2001 ينشطون في الدرجة الثانية.. أحدهم مازال يلعب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 22:16

كتب : رضا السنباطي

محمد اليماني - محمد شوقي - منتخب مصر للشباب 2001

في عام 2001 كتب منتخب مصر للشباب تاريخا ذهبيا حينما ظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم في إنجاز لم يتكرر مجددا حتى الآن.

وبالنظر لدوري الدرجة الثانية في الموسم الجديد سنجد خمسة أعضاء من الفريق المتوج بالبرونزية ينشطون فيه سواء كلاعبين أو مدربين.

فماذا يفعلون؟

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محمد صبحي

الحارس المخضرم صاحب الـ38 عاما ضمن قائمة الداخلية للموسم الجديد وذلك عقب رحلة كبيرة مع الإسماعيلي وسموحة ومصر المقاصة.

ولعب صبحي مع الداخلية وهبط معه للدرجة الثانية وظل مع الفريق.

محمد محسن أبو جريشة

مهاجم الإسماعيلي السابق يشغل الآن منصب المدير الفني لنادي الفيوم خلفا لحسين عبد اللطيف الذي يتولى حاليا منصب مدرب منتخب مصر للكرة النسائية.

وسبق لأبو جريشة قيادة الإسماعيلي في أحد الفترات بشكل مؤقت وتعد هذه أول تجربة له في الدرجة الثانية.

محمد اليمانى

مهاجم المنتخب وهدافه في كأس العالم للشباب يشغل الآن منصب المدرب العام لنادي مصر للتأمين رفقة لاعب الزمالك وبلدية المحلة السابق أكرم عبد المجيد.

أبو المجد مصطفى

لاعب الأهلي السابق يعمل كمدرب مساعد في نادية الشرقية للدخان.

محمد محروس العتراوي

مدافع غزل المحلة السابق وأحد نجوم المنتخب المصري يعمل كمدرب مساعد مع صابر عيد في نادي دكرنس بعدما عمل في أحد الفترات في السعودية.

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