انتقد علي سليم رئيس بني سويف أحد أندية القسم الثاني قرار اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل بشكل مفاجئ دون العودة للأندية.

وقال علي سليم لـFilGoal.com: "قرارات اتحاد الكرة غير مدروسة، كل أندية القسم الثاني ستجتمع في الـ30 من شهر أكتوبر للجاري للمطالبة بحقوقنا".

وأضاف "قرار اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين سيؤدي لإقصاء خمسة أندية من كل مجموعة وهذا ليس في مصلحة أي ناد".

وأكمل رئيس بني سويف "أنا ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم رفضنا التعامل مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بسبب ما يحدث، جلسة ودية كانت ستفتح الطريق الصحيح للتعاون والتفاهم والوصول لحل".

وتابع "نحن نحتاج لانضباط كل المسابقات لتكون النتيجة دوري قوي لا توجد به أي عشوائية".

وأتم "نحتاج أن يتحدث اتحاد الكرة مع الجمعية العمومية وأن يكون طموحنا أكبر من التواجد في كأس العالم فقط، نريد البدء بتنظيم البطولات بشكل منضبط".

ماذا حدث؟

يعاني دوري الدرجة الثانية المصري من أزمة كبيرة قبل موعد انطلاقه خلال يوم 20 أكتوبر المقبل.

إذ أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تغيير نظام المسابقة للموسم الجديد فيما يخص الهبوط والصعود.

وتسبب القرار في حالة غضب كبيرة للغاية من الأندية التي هدد بعضها بالتصعيد، بل وقام البعض الآخر بالاتفاق على عدم خوض مباريات الجولة الأولى.

وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات هم البحري والقاهرة والصعيد.

وينص النظام الجديد على تقليص عدد الفرق الصاعدة من الدرجة الثالثة من ستة إلى ثلاثة، مع هبوط خمسة فرق من كل مجموعة من الدرجة الثانية.

وفي النهاية سيتبقى 21 فريقا ينضم إليهم ثلاثة أندية هبطت من الدوري الممتاز لتقام مسابقة بمشاركة 21 فريقا من مجموعة واحدة.

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