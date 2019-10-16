مدافع ميلان: قادرون على التأهل لدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

إنتر - ميلان - دربي ميلانو

يعتقد ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي أن الفريق قادرا على الوصول للمركز الرابع، كما أبدى إعجابه بالمدير الفني ستيفانو بيولي.

ثيو هيرنانديز تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية قائلا: "بالطبع من الأفضل للمدرب أن يبدأ منذ مطلع الموسم، بدلا من تولي المسؤولية متأخرا، لكن هذا يحدث في كرة القدم".

بيولي مدرب إنتر وفيورنتينا ولاتسيو السابق حل مدربا لميلان عقب إقالة ماركو جيامباولو عقب خسارة 4 مباريات.

أخبار متعلقة

تقرير: قطبا ميلان يراقبان وضع أوزيل مع أرسنال لا جازيتا: النني لتعويض كيسي في ميلان بـ15 مليون يورو بيرلسكوني: أعيدوا ميلان إليّ حتى يستعيد عظمته ميلان عن إقالة جيامباولو: عندما لا يمكنك دفع الأمور للأمام تفكر في التغيير

وتابع الفرنسي مشيدا بالمدير الفني الجديد "لدينا مدير فني جديد ومتأكد من أن الجميع سيقدم شيئا جيدا، لم أكن أعرفه سابقا لكنه يحب لعب كرة القدم جيدة ولديه أفكار واضحة".

وأكمل "أول ما قاله لنا بيولي أننا نحتاج للعمل الجاد ومن ثم إظهار هذا للجماهير، أعمل كل يوم للحصول على مكاني في التشكيل الأساسي وأريد كتابة تاريخ ميلان".

وأردف "اعتقد باستطاعتنا أن ننهى الموسم في المركز الرابع، لدينا فريق يستطيع القيام بذلك، قادرون على التأهل لدوري الأبطال، لكن نريد أن نلعب بأرواحنا وقلوبنا في الملعب بدءا من مواجهة ليتشي".

وأتم "الانتصارات ترفع روح الفريق، والهزيمة بمثابة ضربة للسقوط".

المدافع البالغ 22 عاما شارك في 4 مباريات الموسم الحالي بقميص الروسونيري وسجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل الديافولو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

طالع أيضا

مدرب فلسطين لـ في الجول: أتمنى مواجهة مصر في رام الله.. وهذا هدفي مع المنتخب

البدري يدرس مع معاونيه كيفية تفادي 3 معوقات قبل مواجهة كينيا وجزر القمر

ماني يسرد تفاصيل أول لقاء مع صلاح بعد الأزمة بينهما.. وتهكم فينالدوم

رسميا - الولاية الثالثة.. جروس مدربا لـ أهلي جدة

أنا مارادونا – (1) أحب الليبرو.. وسألعب في الظلام يابن الـ*****

ميلان ثيو هيرنانديز

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس المقاولون: منحنا بعض اللاعبين إجازة قبل لقاء الزمالك.. وقرارنا النهائي خلال ساعات 34 دقيقة | الدوري المصري
ليست المرة الأولى.. 5 مباريات قمة أُلغيت قبل لعبها بين الأهلي والزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بعد ريبيري.. فيورنتينا يسعى لضم إبراهيموفيتش 47 دقيقة | أوروبا
15 عاما على المشاركة الأولى.. أين رباعي "لا ماسيا" الذي ظهر مع ميسي 58 دقيقة | أوروبا
ألفيش: لم أحب الحياة في باريس.. إنهم عنصريون ساعة | أوروبا
ملعب أوتمار هيتسفيلد.. اللعب في قمة أوروبا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك