مدافع ميلان: قادرون على التأهل لدوري أبطال أوروبا

يعتقد ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي أن الفريق قادرا على الوصول للمركز الرابع، كما أبدى إعجابه بالمدير الفني ستيفانو بيولي.

ثيو هيرنانديز تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية قائلا: "بالطبع من الأفضل للمدرب أن يبدأ منذ مطلع الموسم، بدلا من تولي المسؤولية متأخرا، لكن هذا يحدث في كرة القدم".

بيولي مدرب إنتر وفيورنتينا ولاتسيو السابق حل مدربا لميلان عقب إقالة ماركو جيامباولو عقب خسارة 4 مباريات.

وتابع الفرنسي مشيدا بالمدير الفني الجديد "لدينا مدير فني جديد ومتأكد من أن الجميع سيقدم شيئا جيدا، لم أكن أعرفه سابقا لكنه يحب لعب كرة القدم جيدة ولديه أفكار واضحة".

وأكمل "أول ما قاله لنا بيولي أننا نحتاج للعمل الجاد ومن ثم إظهار هذا للجماهير، أعمل كل يوم للحصول على مكاني في التشكيل الأساسي وأريد كتابة تاريخ ميلان".

وأردف "اعتقد باستطاعتنا أن ننهى الموسم في المركز الرابع، لدينا فريق يستطيع القيام بذلك، قادرون على التأهل لدوري الأبطال، لكن نريد أن نلعب بأرواحنا وقلوبنا في الملعب بدءا من مواجهة ليتشي".

وأتم "الانتصارات ترفع روح الفريق، والهزيمة بمثابة ضربة للسقوط".

المدافع البالغ 22 عاما شارك في 4 مباريات الموسم الحالي بقميص الروسونيري وسجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل الديافولو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

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