حكام الجولة الرابعة.. معروف للمقاصة والمصري والصباحي يدير بيراميدز وسموحة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات يوم الخميس من الجولة الرابعة للدوري.

ويدير مباراة إف سي مصر ضد الجونة عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد ونور سعيد وأحمد عبد السميع حكما رابعا.

بينما يدير مباراة إنبي ضد الإنتاج الحربي محمود بسيوني ويعاونه عمر فتحي وهشام طلب وعمرو الشناوي حكما رابعا.

ويدير مباراة مصر للمقاصة والمصري محمد معروف ويعاونه هاني خيري وعدي عيد ومحمد عمارة حكما رابعا.

وأخيرا مباراة بيراميدز ضد سموحة ويديرها محمد الصباحي ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد عبد الغني، وأحمد صالح حكما رابعا.

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