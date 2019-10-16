20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الحدود

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 20:12

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

أعلن ميودراج ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وضمت قائمة الإسماعيلي 20 لاعبا وهم:

المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

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الدفاع: باهر المحمدي – أسامة إبراهيم – محمد مجدي – محمد هاشم – أحمد أيمن.

الوسط: همام طارق – محمود دونجا – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد الضرف – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدي – محمود عبد الله – أحمد مدبولي.

الهجوم: محمد الشامي – محمد حمدي زكي – بينسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السادس في جدول الدوري المصري بعدما حصد 6 نقاط من أصل 3 مواجهات.

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود يوم الجمعة بملعب الإسماعيلية دون حضور الجماهير.

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