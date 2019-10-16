بيان رسمي - إنتر يعلن غياب سانشيز حتى نهاية العام

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 20:06

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي غياب مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة.

أليكسيس سانشيز

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

غياب سانشيز سوف يمنع مهاجم النيراتزوري الشاب سيباستيانو إسبوسيتو عن المشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

التشيلي تعرض للإصابة في مواجهة كولومبيا الودية بعد تدخل قوي من خوان كوادرادو في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

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نادي إنتر عبر بيانه أعلن خضوع سانشيز المعار من صفوف مانشستر يونايتد لجراحة في الكاحل الأيسر.

ولن يعود الجناح البالغ 30 عاما قبل التوقف الدولي المقبل، وهو ما يقلل من فرص تواجد إسبوسيتو المهاجم الشباب في كأس العالم للناشئين وفقا لتقارير إيطالية.

وسيكون إسبوسيتو البديل لكل من روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، بعدما خاض عدة مباريات في تحت قيادة أنطونيو كونتي في الفترة التحضيرية للموسم.

لاعب برشلونة وأرسنال الأسبق شارك الموسم الحالي في 4 مباريات سجل هدفا وصنع آخر بقميص النيراتزوري.

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