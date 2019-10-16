خاص المقاولون لـ في الجول: لم نحسم قرار خوضنا للقاء الزمالك.. شيء واحد يفصلنا عنه

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 20:02

كتب : حامد وجدي

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قال محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة إن ناديه تلقى بالفعل خطابا من اتحاد الكرة يفيد بمواجهة الزمالك السبت المقبل بدلا من لقاء أسوان.

وأضاف في حديثه لـFilGoal.com "لا نعلم حتى الآن إن كنا سنخوض المباراة من عدمها".

وأردف "سنعقد اجتماعا لمجلس الإدارة وسنقرر في ذلك الوقت".

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وأتم "ما يحدث حاليا أقل وصف له هو فوضى".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأجيل لقاء المقاولون وأسوان الذي كان مقررا إقامته الجمعة المقبلة في الجولة الرابعة من الدوري لوقت لاحق مع تقديم موعد مباراة الزمالك والذئاب للسبت عقب إلغاء القمة بين الفريق الأبيض والأهلي.

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المقاولون الزمالك في الدوري

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