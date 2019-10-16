مران الزمالك - مشاركة طارق حامد وراحة لـ السعيد

منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو المهاجم عمر السعيد راحة من التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

واكتفى اللاعب بخوض فقرة تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خصصها له الجهاز الفني، وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في مباراة بوتسوانا الودية.

كما حصل الحارس محمد صبحي على راحة من التدريبات بعد مشاركته في فريق الناشئين للزمالك مواليد 1999 أمام مصر للمقاصة في بطولة الجمهورية.

وأدى الظهير الأيسر عبد الله جمعة تدريبات تأهيلية في صالة الجميانيزيوم قبل انطلاق المران الجماعي، بينما لم يشارك في التدريبات الجماعية.

وشارك لاعب الوسط طارق حامد بشكل طبيعي في لتدريبات بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في مباراة بوتسوانا الودية.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري يوم السبت المقبل،

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